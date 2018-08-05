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Dış ticarette en çok deniz yolu kullanıldı

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82,2 milyar dolara ulaşırken, dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı

Dış ticarette en çok deniz yolu kullanıldı

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82,2 milyar dolara ulaşırken, dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı

05 Ağustos 2018 Pazar 12:14
Dış ticarette en çok deniz yolu kullanıldı

Dış ticarette en çok deniz yolu kullanıldı

Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82,2 milyar dolara ulaşırken, dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde ihracatı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82 milyar 222 milyon 861 bin dolar, ithalatı ise yüzde 13,5 artışla 122 milyar 960 milyon 309 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Denizyolu ile yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 63,1 olarak belirlendi.

Dış ticarette denizyolundan sonra en çok karayolu kullanıldı. İhracatın yüzde 28,3'ü karayoluyla, yüzde 7,4'ü havayoluyla, yüzde 0,4'ü demiryoluyla ve yüzde 0,7'si diğer yollarla sağlandı.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta denizyolu kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 44,5 milyar dolardan 51,9 milyar dolara çıktı.

Karayoluyla yapılan ihracat tutarı yüzde 4,5 artışla 23,3 milyar dolara yükselirken havayoluyla ihracat yüzde 30 azalışla 6,1 milyar dolar, demiryoluyla ihracat yüzde 16,2 azalışla yaklaşık 300 milyon dolar oldu.

İthalatta da denizyolu ilk sırada

Söz konusu dönemde, ithalatta denizyolunun payı yüzde 59,5, karayolunun payı yüzde 16,2, havayolunun payı yüzde 14,3, demiryolunun payı ise yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Havayoluyla yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,8 artışla 17,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta demiryolu kullanımı yüzde 10 artışla 662 milyon dolara yükselirken, karayolu kullanımı yüzde 13,5 artarak 19,9 milyar dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre ithalatta en yüksek artış oranı yüzde 17,1 ile denizyolunda görüldü. Türkiye, söz konusu dönemde denizyoluyla ithalatını 62,5 milyar dolardan 73,2 milyar dolara yükseltti.

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Son Güncelleme: 05.08.2018 12:21
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