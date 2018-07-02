banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96889
ALTIN
185.654
DOLAR
4.6289
STERLİN
6.0747
EURO
5.3891
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
EV ARKADAŞININ EŞYALARINI ÇALDI
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SANAL BET'DEN TUTUKLANDI
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar oldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, haziran ayına dair dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Verilere göre, ihracat Haziran’da geçen yılın aynı ayına yüzde 1,21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolar oldu.

2018 Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6,3 artarak 82 milyar 280 milyon dolar oldu. Son 12 ayda ise ihracat, yüzde 9,2 oranında artarak 161 milyar 898 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı

İthalat ise yüzde 3,62 azalarak, 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran 2017'de yüzde 68,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2 olarak gerçekleşti.

İthalatta ilk sıra mineral yakıtların

Söz konusu dönemde en çok, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler ithal edildi.

Otomotivde ihracat rekoru

Buna göre, haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 132 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 240 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 880 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 475 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya 

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 313 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 891 milyon dolarla İngiltere ve 817 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 837 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 829 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından haziran ayında tahsil edilen vergiler 12 milyar 96 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Haziran itibarıyla aktif limited şirket sayısı 769 bin 795, ticari işletme sayısı 721 bin 46, şube sayısı 198 bin 452, anonim şirket sayısı 125 bin 295, kooperatif sayısı 35 bin 309, kolektif şirket sayısı 10 bin 861, komandit şirket sayısı bin 784 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde haziran ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 862 bin 542, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 862 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 Kişiye Gözaltı
Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 Kişiye Gözaltı
Savunma sanayiinin ihracatı büyüdü
Savunma sanayiinin ihracatı büyüdü
PKK'ya Haziran darbesi: 300 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya Haziran darbesi: 300 terörist etkisiz hale getirildi
“Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri“ için yola çıkan 4 kadın yelkenci yolculuklarını tamamladı
“Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri“ için yola çıkan 4 kadın yelkenci yolculuklarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları özel olarak davet etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları özel olarak davet etti!
Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü
Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü
Türkiye ayakta!
Türkiye ayakta!
“Bilinçaltı Teta ile yenileniyor“
“Bilinçaltı Teta ile yenileniyor“
Konya'da yaşandı, görevliler şoka girdi!
Konya'da yaşandı, görevliler şoka girdi!
TCG Gediz, Kuzey Kutup Dairesi'nde
TCG Gediz, Kuzey Kutup Dairesi'nde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim