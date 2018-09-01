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Direğe çarpan motosikletteki çift, öldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ali (38) ve Gülçin Sarıbaş (29) çifti, yaşamını yitirdi.

Direğe çarpan motosikletteki çift, öldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ali (38) ve Gülçin Sarıbaş (29) çifti, yaşamını yitirdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:19
Direğe çarpan motosikletteki çift, öldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ali (38) ve Gülçin Sarıbaş (29) çifti, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Burhaniye ilçesi Kuva-yi Milliye anıtı yakınlarında meydana geldi. İskele Mahallesi’nden, ilçe merkezine giden Ali Sarıbaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Ali Sarıbaş ve arkasındaki eşi Gülçin Sarıbaş ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali ve Gülçin Sarıbaş çifti, kurtarılamadı.

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