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Dikili\'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

YÜZEREK KARAYA ÇIKAN 2 DÜZENSİZ GÖÇMENİN, TEKNELERİNİN BATTIĞI VE 13 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARINDA BULUNMASI ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI 

Dikili\'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

YÜZEREK KARAYA ÇIKAN 2 DÜZENSİZ GÖÇMENİN, TEKNELERİNİN BATTIĞI VE 13 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARINDA BULUNMASI ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI 

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Dikili\'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

YÜZEREK KARAYA ÇIKAN 2 DÜZENSİZ GÖÇMENİN, TEKNELERİNİN BATTIĞI VE 13 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARINDA BULUNMASI ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI 
KAYIP 13 KİŞİDEN 2\'SİNİN CESEDİNE ULAŞILIRKEN BİRİ SAĞ OLARAK KURTARILDI KAYIP GÖÇMENLERDEN İKİSİNİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
İzmir, 12 Kasım 18 (.): İzmir\'in Dikili ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında, kaybolduğu belirtilen 13 kişiden 2\'sinin cesedine ulaşıldı.
Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğunu söyledi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bir sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botuyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14\'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3\'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 1 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken biri çocuk 2 göçmenin cesedine ise denizde ulaşıldı.
Kaybolduğu değerlendirilen 10 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.
(AA/TUĞ/GÜL)  

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