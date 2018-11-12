Dikili\'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
YÜZEREK KARAYA ÇIKAN 2 DÜZENSİZ GÖÇMENİN, TEKNELERİNİN BATTIĞI VE 13 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARINDA BULUNMASI ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
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