Didem Soydan: Muhtarlık isterim sonuçta hiç saray görmedim

Model Didem Soydan, kendisine gelen bir anketi paylaşarak esprili bir açıklamada bulundu.





Sadece katıldığı moda çekimleriyle değil aynı zamanda gündeme dair yaptığı açıklamalarla da magazin sayfalarında kendisine yer bulan Didem Soydan bu defa ilginç bir paylaşımda bulundu. Kendisine gönderilen bir anket mesajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Soydan, belediye başkanlığıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen anketin üzerine; ” Halkımız isterse göreve gelirim! Ama ben daha çok muhtarlık isterim yani sonuçta hiç saray görmedim” notunu düştü. Soydan böylelikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan muhtar toplantılarına da gönderme yaptı.