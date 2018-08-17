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Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş

FETÖ’den tutuklanan İyi Parti İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak için FETÖ elebaşı için “Fettoş” dedi. Çoraklık FETÖ üyeliği ve zincirleme terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanacak.

Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş

FETÖ’den tutuklanan İyi Parti İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak için FETÖ elebaşı için “Fettoş” dedi. Çoraklık FETÖ üyeliği ve zincirleme terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanacak.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:10
Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş

FETÖ’den tutuklanan İyi Parti İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, 15 Temmuz sonrası deşifre olmamak için FETÖ elebaşı için “Fettoş” dedi. Çoraklık FETÖ üyeliği ve zincirleme terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanacak.

FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İyi Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Çoraklık FETÖ'ye üye olmak ve zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak suçlarını işledi. 

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'ye yönelik eleştirileri küçümseyen paylaşımlarda bulundu. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine bir anda demokrat kesildi. FETÖ'ye yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladı. Meydanlardaymış havası yarattı. Deşifre olmamak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'Fettoş' dediği ortaya çıktı. İşte iddianameden detaylar:

* 17-25 Aralık darbe girişimi, 21 Temmuz 2014'te FETÖ'ye mensup polis amirlerinin gözaltına alınması ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün amacına hizmet eder paylaşımda bulundu. Darbeci askerleri sahiplenip ve masum gösteren paylaşımlarda bulundu.

* Çoraklık'ın cep telefonunda yapılan dijital inceleme ve teknik analiz sonucunda; Çoraklık'ın 'Burak Sayko Beğ' ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kişiyle mesajlaşmaları tespit edildi. Bu mesajlarda Çoraklık, sosyal paylaşımlarının aleyhine delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını sordu. Çoraklık ve Beğ, Çoraklık'ın bir FETÖ mensubunun paylaşımını kendi hesabında paylaştığını, Gülen'e bağlılığı ve sadakati açıkça bilinen basketbolcu Enes Kanter'le ilgili paylaşım yaptığını, bunların sıkıntı oluşturabileceğini konuştu.

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