Deren Talu'dan bikinili paylaşım

Sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili paylaşımıyla dikkati çekti

Yaz aylarının son günlerini kızlarıyla birlikte çıktığı Alaçatı tatilinde değerlendiren 46 yaşındaki Defne Samyeli, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Samyeli’nin cesur karelerinin ardından bu defa 21 yaşındaki kısı Deren Talu, bikinili bir pozunu instagram hesabından yayınladı.

Genç kızın, annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması "Deren’den anneye nispet pozu" şeklinde yorumlara neden oldu.