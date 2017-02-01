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01 Şubat 2017 Çarşamba 15:03

Denizden Kaçak Geçişler Son 2 Yılın En Düşük Seviyelerinde

Denizden Kaçak Geçişler Son 2 Yılın En Düşük Seviyelerinde
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Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa topraklarına geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı, son 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ocak ayında denizde yakaladığı göçmen sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86 azalarak 756 olurken bu rakam, son 23 ayda yasa dışı göçün en az yaşandığı ikinci ay olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iç savaş, ekonomik ve siyasi belirsizlikler gibi çeşitli nedenlerle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan ve buradan da daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa'da mülteci olabilme hayali kuran göçmenlerin "umuda yolculuk"ları her geçen gün azalıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kolluk kuvvetlerinin aldığı önlemler, denetimlerin arttırılması sonucunda yasa dışı göçe karşı sağlanan büyük başarı rakamlara da yansıdı.

Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin "umuda yolculuk"ları 2015'de zirve yaparken daha iyi bir yaşam ümidiyle ölümü göze alarak yapılan yasa dışı göç, son 10 ayda yüzde 90 seviyesinde geriledi.

YASA DIŞI GÖÇÜN YAŞANDIĞI EN AZ İKİNCİ AY

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ocak 2017'de 17 düzensiz göç olayında 756 göçmen ile 7 organizatörü yakaladı. Bu rakam geçen yılın aynı ayında ise 5 bin 506 olarak gerçekleşti. Yeni yılın ilk ayında yakalanan göçmen sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 azaldı.

Geçen yıl ocak ayında 103 göçmen Ege Denizi'nde boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybederken bu yılın aynı ayında herhangi bir ölüm yaşanmadı.

Ocak 2017'de yakalanan göçmen sayısı, son 23 ayda en az yasa dışı göçün yaşandığı ikinci ay olarak tespit edildi.

Mart 2015'den bu yana en az göçmenin yakalandığı ay 538 ile Haziran 2016 olurken bu ayı 756 göçmenin yakalandığı ocak ayı takip etti.

Son iki yılda en fazla yasa dışı göç ise 17 bin 925 göçmenin yakalandığı Ağustos 2015'te yaşandı.

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