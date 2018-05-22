Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı

Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Emirates NBD tarafından, Sberbank ile DenizbankAŞ'nin yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Emirates NBD'den yapılan açıklamada, Sberbank'ın Denizbank AŞ'deki yüzde 99,85 hissesini Emirates NBD'ye satması konusunda kesin anlaşmaya varıldığı belirtildi.



İşlemin tamamlanması sonrasında Sberbank'ın, Denizbankta hissedarlığının sona ereceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



'İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99,85'lik hissenin satış bedeli Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14,6 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu tutara ek olarak Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir. Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.'

