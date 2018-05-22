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Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı

Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı

Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi.

22 Mayıs 2018 Salı 10:14
Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı

Denizbank'ın satışında anlaşma sağlandı

Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Emirates NBD tarafından, Sberbank ile DenizbankAŞ'nin yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Emirates NBD'den yapılan açıklamada, Sberbank'ın Denizbank AŞ'deki yüzde 99,85 hissesini Emirates NBD'ye satması konusunda kesin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İşlemin tamamlanması sonrasında Sberbank'ın, Denizbankta hissedarlığının sona ereceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99,85'lik hissenin satış bedeli Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14,6 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu tutara ek olarak Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir. Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.'

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Açıklamada, satış işleminin kapanışının, TürkiyeRusya ve Birleşik Arap Emirlikleri i ile Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabi olduğu, işlemin 2018 yılı içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

'Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson, 'Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır ve hissedarlara ilk yıldan itibaren artan bir değer katacaktır. Denizbank Türk bankacılık sektöründe iyi yönetilen ve önde gelen bir kurumdur. Böyle bir bankanın satın alma fiyatı da Emirates NBD için makul düzeydedir.' ifadelerini kullandı.

Sberbank CEO'su Herman Gref ise Denizbank'ın Türk bankacılık sektöründeki en cazip aktiflerden birisi olduğunu belirterek, 'Bankanın yönetim ekibine ve 2012'de bankayı satın almamızdan bugüne kadarki başarılı sonuçlara çok büyük değer veriyoruz. Denizbank'ı satma kararı, Sberbank Grubu'nun uluslararası stratejisindeki değişiklik sonucunda ortaya çıkmıştır ve bu satış, Sberbank ekosisteminin daha da geliştirilmesine odaklanmamızı sağlayacaktır.' değerlendirmelerini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
DenizbankAnlaşma
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