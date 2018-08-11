Deniz Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kadrosundan Çıkarıldı

Özel hayatıyla magazin gündeminin merkezinden düşmeyen Deniz Çakır, yapımcı Raci Şaşmaz'ın kararıyla, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Sevgilisiyle karıştığı kavgayla gündeme gelen oyuncu Deniz Çakır, özel hayatındaki çalkantılar işinden etti. Başarılı oyuncu Deniz Çakır, üç sezondur başrolünü Oktay Kaynarca'yla paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem karakterine hayat veren oyuncu, eylülde yeni bölümleriyle ekrana gelecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı.

DENİZ ÇAKIR'IN TUTUMUNDAN RAHATSIZ OLDU

Dizinin yapımcısıNaci Şaşmaz'ın, sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelen Çakır'ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi. İşsiz kalmasından dolayı şoke olan oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor.