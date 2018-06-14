Deniz Baykal'ın aylar sonra ilk fotoğrafı

Hastanede tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret eden Halk TVGenel Müdürü Şaban Sevinç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baykal'ın iyi olduğunu belirten Sevinç, "Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin Ramazan Bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" dedi.

Sevinç ayrıca Baykal'ın son halini gösteren bir fotoğrafı da paylaştı.

7,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.

Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti. 5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyordu.