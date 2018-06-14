banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
197.263
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2574
EURO
5.4511
Cin tutuksuz yargılanacak
CİN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
SOYGUN ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak
SAHTE ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
7 üründe limit üstü kalıntı
7 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Deniz Baykal'ın aylar sonra ilk fotoğrafı

Hastanede tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın aylar sonra ilk fotoğrafını Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç sosyal medya hesabında paylaştı.

Deniz Baykal'ın aylar sonra ilk fotoğrafı

Hastanede tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın aylar sonra ilk fotoğrafını Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç sosyal medya hesabında paylaştı.

14 Haziran 2018 Perşembe 19:03
Deniz Baykal'ın aylar sonra ilk fotoğrafı

Hastanede tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret eden Halk TVGenel Müdürü  Şaban Sevinç  sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baykal'ın iyi olduğunu belirten Sevinç, "Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin Ramazan Bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" dedi. 

Sevinç ayrıca Baykal'ın son halini gösteren bir fotoğrafı da paylaştı. 

7,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

banner277
Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı. 

Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti. 5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyordu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Köpeğin 4 ayağını kesip...
Köpeğin 4 ayağını kesip...
Adil Öksüz’ün Eşi Abd’de Görüntülendi
Adil Öksüz’ün Eşi Abd’de Görüntülendi
“Midenize Taşıyabileceğinden Fazla Yük Yüklemeyin“
“Midenize Taşıyabileceğinden Fazla Yük Yüklemeyin“
Türkiye'nin En Beğenilen Babası Fernando Muslera Oldu!
Türkiye'nin En Beğenilen Babası Fernando Muslera Oldu!
TC Başbakan Yardımcısı Şimşek, Fed'in Faiz Artırımını Değerlendirdi
TC Başbakan Yardımcısı Şimşek, Fed'in Faiz Artırımını Değerlendirdi
Erdoğan'dan bayram mesajı
Erdoğan'dan bayram mesajı
Çavuşoğlu: “Ege ve Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek; KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hakları sonuna kadar savunulacak”
Çavuşoğlu: “Ege ve Kıbrıs’ta hiçbir zaman taviz verilmeyecek; KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hakları sonuna kadar savunulacak”
Çelik: “BM Genel Kurulu, İsrail'in hukuk tanımazlığını tescil etti“
Çelik: “BM Genel Kurulu, İsrail'in hukuk tanımazlığını tescil etti“
Dut ağacı aracın üstüne yıkıldı!
Dut ağacı aracın üstüne yıkıldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim