Deniz Baykal'dan kurultay açıklaması

CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay çağrısını yorumlayan Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay sesleri iyiden iyiye yükseliyor. Muhalifler, kurultay için toplanan imza sayısının 500'e yaklaştığını iddia ederken, parti içinde herkes eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın tavrını merak ediyordu. Baykal'ın yakın çevresine 'Kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür' dediği öğrenildi.



İMZA SAYILARI ARASINDA UÇURUM VAR



CHP'de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce liderliğinde seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen parti içi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. 'Değişim ve Umut Kurultayı' için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.



DENİZ BAYKAL'DAN 'KURULTAY' YORUMU



CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski Genel Başkan Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı. Gazeteci Can Ataklı Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dün bazı isimlerin Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için 'CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür.' dediğini yazdı.



'RAKAMLARA TAKILMIYORUZ'



Öta yandan imza sürecinin başladığını Pazartesi günü duyuran CHP Bilecik Milletvekli Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor ancak biz bu sayıyı fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz' dedi.



CHP Genel Merkezi tarafından imzaların 120 civarında olduğu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Tüzün, şöyle konuştu: 'Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler yani CHP Genel Merkezi'ne. Dolayısıyla sayı orada o şekilde çıkıyordur.



YENİ İSİMLER EKLENİYOR



Şöyle bir örnek vereyim; partimizin üç grup başkanvekili var biliyorsunuz. Bir tanesi Özgür Özel Onun seçim bölgesinde 18 delege var, 18 imza atıldı. Diğeri Engin Koç, onun seçim bölgesinde 14 delege var, 14 imza attı. Diğeri Engin Altay 70'in üzerinde delege imza attı. Üçünü topladığımızda dahi sayı 105-110 oluyor. Diğerlerini saymaya gerek yok herhalde, onu da 120 oldu diyenler saysın.'



Öte yandan parti içinde 'değişim' isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer,Erdal Aksünger Nazati Yılmaz gibi isimlere her gün yenileri ekleniyor. İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi'nin ardından eski vekil Barış Yarkadaş da kurultay istedi. İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke de 'Gelecek İçin Biz' başlığı ile olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.