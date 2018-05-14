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Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na KKTC'den bir sahil güvenlik botu katılıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Ege Denizi'ndeki Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda başladı.

Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na KKTC'den bir sahil güvenlik botu katılıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Ege Denizi'ndeki Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda başladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:48
Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na KKTC'den bir sahil güvenlik botu katılıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Ege Denizi'ndeki Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde iki safhada icra edilecek Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na, Türk arama kurtarma teşkilatında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı unsurları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir Sahil Güvenlik botu katılıyor.

Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermeyi amaçlıyor.

Deniz Aslanı - 2018, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde bulunan Midilli ve Sakız adalarının batısı ile adaların arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

TATBİKATI 15 ÜLKEDEN 22 YABANCI GÖZLEMCİ TAKİP EDİYOR

Deniz Aslanı - 2018'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi, 1 Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapacak.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile 15 ülkeden 22 yabancı gözlemci de takip ediyor.

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Son Güncelleme: 14.05.2018 11:02
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