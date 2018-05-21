Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi!

: Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı.
: Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olduğu gerekçesiyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi.