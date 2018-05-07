Demirtaş: “HDP'nin Türkiye Partisi Olması Konusunda Geçmişten Daha İddialıyız”

TÜRKİYE’DEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ…

DEMİRTAŞ İKİNCİ TURA GİDİLMESİ DURUMUNDA İNCE, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU’NA KENDİSİNİ DESTEKLEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Türkiye’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin Türkiye partisi olması konusunda geçmişten daha iddialı olduklarını söyledi. HDP'nin eski Eş Genel Başkan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmesi durumunda İnce, Akşener ve Karamollaoğlu'na kendisini destekleme çağrısı yaptı.

Demirtaş, seçimlere iki sağ ittifakla gidildiğini, tek sol adayın kendisi olduğunu söyledi.

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

'SIFIR İMKÂNLA KAMPANYA YÜRÜTÜYORUM'

Söyleşinin başında Demirtaş, tutuklu bir siyasetçi olarak cezaevinden nasıl kampanya yürüteceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

"Kendisinin ve binlerce partilinin siyasi rehine olarak cezaevinde tutulduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de dosyalarıyla ilgili ihlâl kararlarını geciktirdiğini' savunan Demirtaş, kampanyayı dışarıdaki gençler ve kadınlar tarafından üstleneceğini söyledi.

"Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebiliyorum. Bunlar da cezaevindeki idarenin denetimine tabii maalesef. Ancak benim adıma partim HDP ve milyonlarca genç arkadaşım gönüllü olarak bu kampanyayı üstlenecektir.

Mevcut Cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, kendisinin sıfır imkanla, sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürüttüğünü dile getiren Demirtaş, “Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum, çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir"dedi.

“HDP'NİN SEÇİM STRATEJİSİ: DEMOKRASİ, EKONOMİ, ADALET”

Demirtaş, kampanyada hangi konuların ön plana çıkacağını anlatırken 'demokrasi, ekonomi, adalet, eşitlik ve barıştan' bahsetti.

Türkiye’nin şu anda bütün bu başlıklarda derin bir kriz yaşadığını savunan Demirtaş, “Devlette ve toplumda tam demokrasi, ekonomide üretime dayalı kalkınma ve adil bölüşüm ile işsizliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yargı başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında adaletin tesisi ile ülke içinde ve dışında barış politikalarına dair çözüm projelerimizi kampanya süresince anlatacağız. Elbette bütün inanç ve etnik kimliklerin, kadınların eşit birer yurttaş olmaları için yapacaklarımızı da detaylarıyla anlatacağız. Bütün bu sorunların çözümünü de demokratik parlamenter sistem ve yeni bir anayasa ile gerçekleştireceğiz” dedi.

'HDP GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE PARTİSİ, BU KONUDA DAHA İDDİALIYIZ'

Çözüm sürecinin sonlanması ardından çatışmaların yeniden başlaması, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve HDP'lilere yönelik tutuklama dalgalarının, HDP’nin yalnızca Kürt siyasetine endeksli olmayan bir Türkiye partisi olduğu yönündeki algının değişmesine neden olduğu yorumlarına katılmadığını belirten Demirtaş, bu konuda artık daha iddialı olduklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"HDP güçlü bir Türkiye partisidir. Bu konuda bugün dünden daha iddialıyız. Koşullar HDP'nin ne kadar önemli bir siyasi çizgi olduğunu ortaya koymuştur. 2015'ten bu yana yaşanan toplumsal kutuplaşma ve gerilimler ile Kürt sorununda yeniden çatışmalı sürece girilmiş olması HDP'yi daha da önemli hale getirmiştir. 24 Haziran seçimleri HDP'yi önceki seçimlere kıyasla çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu seçimin sürprizi HDP'dir. Herkes bizi yakından takip etsin, bunun kof bir iddia olmadığı görülecektir.”

'SADECE SEÇİM DÖNEMİ DEĞİL TÜMÜYLE SİLAHLAR SUSMALI'

Bugünkü süreçteki çatışmaları ve olası ateşkes çağrılarını yorumlayan HDP'li siyasetçi, "Silahlar tümüyle susmalı" dedi.

Sadece seçim dönemleri için değil tümüyle silahların susmasını ve demokratik siyaset yoluyla sorunların çözümünü savunduğunu ifade eden Demirtaş, “Demokratik siyaset sadece bir dönemin taktik yöntemi değil asıl ve stratejik mücadele biçimi olmalıdır. Türkiye'de bunun imkânları çok sınırlı olmasına rağmen ben şiddet ve silah yöntemini benimsemiyorum, bu nedenle demokratik siyasetteyim zaten” dedi.

Hükümetin de Kürt sorununu bir terör sorunu olarak tanımlaması ve askeri yöntemlerle yok etmeye çalışmasını doğru bulmadığını ve kabul etmediğini kaydeden Demirtaş, “Kürt sorunu ancak müzakere yoluyla ve demokratikleşme ile çözülebilir” dedi.

Demirtaş, "PKK'ye de hükümete de her zaman açıkça bu çağrıları yapan bir parti olarak, bu seçim sürecinde zaten Türkiye'ye bu yönüyle de onurlu, kalıcı bir barış vaat ediyoruz. Türkiye'nin birliği içerisinde Kürt sorununu barışçıl yollarla en kısa zamanda çözebilecek tek siyasetçi, tek çizgi biziz. Bu konuda samimi ve kararlıyız" diye konuştu.

'TEK SOL ADAY BENİM'

Seçim sürecinin başlaması ardından AKP, MHP ve BBP Cumhur ittifakında bir araya geldi. Diğer yandan CHP, İP, DP ve SP ise parlamento seçimleri için ittifak kararı aldı. Bu iki ittifakı da sağ ittifak olarak yorumlayan Demirtaş, tek sol cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyledi.

Demirtaş, “Her iki sağ ittifak nereye kadar bizi yok saymaya devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Tek sol aday ve ittifak gücü olarak ben ve partim HDP her koşulda bütün ezilenlerin çıkarlarını savunmaya ve kazanımları için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"HDP'YE VEBALI MUAMELESİ YAPAN ANLAYIŞLARLA YOL YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ankara'da, muhalefetin ortak bir cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin en önemli nedenlerinden birinin İP ve Meral Akşener'in HDP ile yan yana gelmek istememesi olduğu yorumları yapılıyor.

Akşener ve İP'yi yorumlarken Akşener'i tanıdığını ve kendisine karşı herhangi bir önyargısının olmadığını ancak HDP'yi yok sayan anlayışlarla yol yürümenin mümkün olmadığını söyleyen Demirtaş, "Siyasette diyaloğa ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener'i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değili” ifadelerini kullandı.

HDP'yi yok sayan, vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek, sorunların çözümünü konuşmanın da mümkün olmadığını belirten Demirtaş, “Ülkenin ve toplumun sorunlarının çözümü noktasında ilkeli ve ahlaklı bir duruşumuz vardır. Bu çerçevede kapımız hiç kimseye kapalı olmaz. Siyaset intikam değil çözüm zeminidir" dedi.

Bu temel yaklaşımlarının CHP için de geçerli olduğunu ekleyen Demirtaş, "Bizim derdimiz ezilen haklarımız için üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Herkesin ne söylediğini, ne söyleyeceğini ve samimiyetini bu seçim döneminde toplum dikkatle izleyecektir, biz de büyük bir dikkatle takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Seçimler ikinci tura kalırsa HDP'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine ise Demirtaş,"Umarım kaliteli, toplum adına yararlı, kutuplaşmayı azaltan bir seçim dönemi yaşarız. Tabii adaylar meydanlardayken ben hücrede olacağım. Bu bir adaletsizlik yaratıyor olsa da, ikinci turda diğer bütün adayların desteğini bekliyorum” dedi.

Demirtaş, İnce, Akşener ve Karamollaoğlu’nun ikinci turda kendisini desteklemeleri halinde, hep birlikte ülkede demokratik bir yönetim ve adaletli bir sistem inşa edebileceklerini de kaydetti.