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Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bir an önce çıksın

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan Erdoğan'a seslendi.

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bir an önce çıksın

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan Erdoğan'a seslendi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:32
Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bir an önce çıksın

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bir an önce çıksın

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan Erdoğan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Yenikapı mitingindeki konuşmasında Adalar'daki atları faytonların boyunduruklarından kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yaptıklarını duyurması, hayvanseverleri sevindirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu açıklama üzerine sosyal medyadan Erdoğan'a seslendi.

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Akalın Twitter hesabından, 'Bir an önce çıksın yüreğimize su serpilir...' ifadelerini kullandı.

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