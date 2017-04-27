DELEK:'2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZ VEREBİLİRİZ'

DELEK DRİLLİNG ÜST YÖNETİCİSİ ABU:"İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE GAZ GÖTÜRÜLMESİ PROJESİ UYGULANABİLİR BİR PROJE. BU TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN 2020-2021'DE TÜRKİYE'YE GAZI VEREBİLİRİZ"

ABD'NİN YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ PYATT: "TRANS ADRİYATİK BORU HATTI PROJESİNİN YÜZDE 20’Sİ TAMAMLANDI. PROJE BÖLGEDE CİDDİ ORANDA İSTİHDAM OLUŞTURDU"

Delek Drilling Üst Yöneticisi Yossi Abu, İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz götürülmesi projesinin uygulanabilir bir proje olduğunu belirterek, "Bu talebi karşılamak için 2020-2021'de Türkiye'ye gazı verebiliriz. Bu bizim elimizde." dedi.

Abu, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'de yaptığı konuşmada, İsrail Türkiye arasında yapılması planlanan doğalgaz projesinin önemli olduğunu ancak diğer büyük projeler gibi bu iş birliğinin de kesinleşmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Söz konusu proje için Türkiye ve bölgenin talebinin net olarak görülmesi gerektiğini anlatan Abu, iş birliğinde özel sektör ve kamu açısından teknik olarak herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ifade etti.

Abu, yapılacak ticari mutabakatın uzun vadeli kazan-kazan ilişkisine dayanması gerektiğini dile getirerek, "İsrail'den Türkiye'ye gaz götürülmesi projesi uygulanabilir bir proje. Bu talebi karşılamak için 2020-2021'de Türkiye'ye gazı verebiliriz. Bu bizim elimizde. Son aylarda çok yapıcı bir müzakereler yürütülüyor. Zorluklar yok değil ancak bunlar olağan. Yapıcı görüşmeler yapılıyor ve birbirimizin risklerini azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Devletlerin ancak kriz olduğunda karar aldığını vurgulayan Abu, tarafların masaya getirdiği paketin sadece rekabet açısından değil, istikrar ve arzın çeşitlendirilmesi açısından da önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'ye yapılacak boru hattı ihracatının ekonomik hesaplara dayandığını bildiren Abu, böyle büyük projelerin şirketler açısında da karlı olması gerektiğini aktardı.

"İLİŞKİLER İKİ ÜLKENİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

ABD Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezinden Prof. Dr. Brenda Shaffer da Kıbrıs gazının Türkiye'nin güneyindeki altyapı gelişmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin taraflar açısından oldukça önemli olduğunu belirten Shaffer, "İki ülke arasındaki ilişkiler doğalgazdan çok daha kuvvetli bir zeminin üzerine oturtulmalı. İlişkiler her iki ülkenin güvenliği için oldukça önem taşıyor." dedi.

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt ise enerjinin, yedi yıldır ekonomik krizle uğraşan Yunanistan için itici bir güç olacağını ifade etti.

Avrupa’nın en önemli projelerinden biri olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin yüzde 20’sinin tamamlandığını belirten Pyatt, projenin bölgede ciddi oranda istihdam oluşturduğunu söyledi.

Pyatt, Yunanistan'daki gelişmelerin bu projelere ilgiyi artırdığını belirterek, Ukrayna'nın da Yunanistan'a LNG göndermek istediğini ve Yunanistan'ın da kullanılmayan LNG depolama kapasitesi bulunduğunu aktardı.