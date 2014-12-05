Davutoğlu'nun Atina Ziyareti

DAVUTOĞLU'NUN, YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI KAROLOS PAPULYAS VE YUNANİSTAN BAŞBAKANI ANTONİS SAMARAS'I ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK ATİNA TEMASLARINDA, YUNANİSTAN İLE MEVCUT GÖRÜŞ AYRILIKLARININ DİYALOG KANALLARINI KULLANMAK SURETİYLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya bugün gerçekleştirdiği ziyarette ele alınacak en önemli konu, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs'ta müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık olacak.

TC Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Davutoğlu'nun, yarın düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Üçüncü Toplantısı dolayısıyla Atina'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, ikili ve bölgesel ilişkilerin tüm boyutları ele alınacak.

Davutoğlu'nun, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ı ziyaretiyle başlayacak Atina temaslarında, Yunanistan ile mevcut görüş ayrılıklarının diyalog kanallarını kullanmak suretiyle çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Başbakanlık yetkilileri, Yunanistan ziyaretinin en önemli gündemlerinden birinin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs'ta müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık olduğunu belirterek, "Türkiye olarak kapsamlı çözüm süreci ile bölgedeki tüm anlaşmazlık noktalarının adadaki tüm tarafların çıkarına bir sonuca ulaşacağına inanıyoruz ve bunun için çapraz ziyaretler gibi birçok yeni fikirle geldik bugüne kadar. Şimdi de her türlü yapıcı fikre hazırız. Sonuçta iki garantör ülke Türkiye ve Yunanistan'ın yapıcı tutumunun sürece katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.