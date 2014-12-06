Davutoğlu'ndan Yunanistan'a Müjde

Türkiye - Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı bu sabah Atina'da yapıldı. Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı şeklinde gerçekleşen buluşmaya Türkiye tarafı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 9 bakan ile Yunanistan tarafı Başbakan Antonis Samaras ve 10 bakan ile katıldı.



Türkiye Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nın ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.



Başbakan Davutoğlu, Bakanlarımızın görüşmesinde beni en çok etkileyen iki husus oldu. Birincisi artık arada psikolojik bir bariyer yok. Bakan arkadaşlarımız konuşurken acaba karşı taraf acaba nasıl anlar gibi bir kaygıyla konuşmuyorlar. İki ülke artık tabularla değil zihin ve gönülleri ile hitap ediyorlar. İkinci husus ise tamamlayıcılık ilişkisi görüldü. Rekabet değil hangi konu olursa olsun iki taraf da birbirini tamamlayan taraflar olarak bakıyor. Artık planlama yaparken iki ülke coğrafi bir bütünmüş gibi davranılacak. Ülkelerimizdeki eserlerinin restorasyonundaki işbirliği de ortak kültür ve tarihimizi rakip değil birbirini tamamlayan olarak gördüğümüzü gösteriyor.





İki ülke arasında görüş ayrılığı olabilir önemli olan bu ayrılığa nasıl yaklaşıldığıdır. Atina ve Ankara'da sağduyulu liderler var. Bu anlayış ile iki halkın menfaatine olan yeni dönemi açmaya kararlıyız. Kıbrıs konusunda müzakerelerin başlamasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta doğal kaynaklar konusunda taraflar bunların Kıbrıs'a ait olduğunda hem fikir. Önemli olan tek taraflı adımlardan kaçınmak. Yunanistan'ın AB yolunda Türkiye'ye desteğinden müteşekkiriz. Ülkemizdeki azınlıklar dostluk köprüleridir.





Yunanistan potansiyeli yüksek bir ülke. Türkiye de vaktinde ekonomik sıkıntılar yaşadı ve bundan vizyoner bir bakış ile çıktı. Yunanistan'ın da bunu aşacağına güvenimiz tamdır. dedi.



MÜZAKERELER BAŞLAMALI



Kıbrıs konusunda müzakerelerinin biran önce başlamasını arzu ediyoruz diyen Başbakan Davutoğlu, Ortak çıkarlarımızı öne çıkaran yaklaşımları benimsiyoruz. Önemli olan tek taraflı adımlardan kaçınmak diye konuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye AB üyeliği konusunda verdiği destek konusunda müteşekkir olduklarını söyleyen Davutoğlu, Öyle dönemler oldu ki, bazı ülkeler kendi karşıtlıklarını, Yunanistan üzerinden örtmeye çalıştılar "dedi.



DEVAM ETTİRECEĞİZ



Türkiye ile Yunanistan'ın üst düzey işbirliği toplantısını bir çok kesimi şaşırttığını söyleyen Davutoğlu, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak kabine toplantısı şeklinde bir araya gelmesi, büyük bir mesajdı. Örnek bir ilişkiydi. Bunu devam ettirmeye kararlıyız "dedi.

BARİYER YOK



Ortak toplantıda bakanların birbirlerine gönül diliyle hitap ettiklerini gözlemlediğini söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlarımızın görüşmesinde beni en çok etkileyen iki husus oldu. Birincisi artık arada psikolojik bir bariyer yok. Bakan arkadaşlarımız konuşurken acaba karşı taraf acaba nasıl anlar gibi bir kaygıyla konuşmuyorlar. İki ülke artık tabularla değil zihin ve gönülleri ile hitap ediyorlar. İkinci husus ise tamamlayıcılık ilişkisi görüldü. Rekabet değil hangi konu olursa olsun iki taraf da birbirini tamamlayan taraflar olarak bakıyor. Artık planlama yaparken iki ülke coğrafi bir bütünmüş gibi davranılacak. Ülkelerimizdeki eserlerinin restorasyonundaki işbirliği de ortak kültür ve tarihimizi rakip değil birbirini tamamlayan olarak gördüğümüzü gösteriyor şeklinde konuştu.



ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ



Çanakkale geçiş köprüsü inşa edileceğini hatırlatan Başbakan Davutoğlu, Midilli'den Kuzey Yunanistan'a en kolay geçiş ordan sağlanacak. İstanbul ile Selanik arasında hızlı treni düşünün. İki ülkenim coğrafyası bir bütünmüş gibi olacak dedi. Türkiye'nin Yunanistan'ın Asya'ya açılan kapısı, Yunanistan'ın da Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu söyleyen Davutoğlu, Enerji koridorlarımız birleşiyor. Kıbrıs sorunu çözüldüğünde Doğu Akdeniz'de hep beraber çalışacağız dedi.



TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ



Yunanistan Başbakanı Samaras, ABD'de tedavi gören Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ın sağlık durumunun düzelmesinin ardından Kıbrıs Müzakerelerinin yeniden başlayacağını söyledi. Samaras Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman desteklediğini belirterek, Gayet açık bir şekilde Yunanistan her zaman Türkiye'nin AB adaylığına destek vermeye devam edecektir. Türkiye başbakanıyla bu konuda istişarede bulunduk. Komşumuzun AB üyesi olması, bizim için çok yararlıdır. Türkiye AB üyesi olursa bir takım sorunları da çözmüş olacaktır dedi.