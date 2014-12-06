Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Davutoğlu'ndan Yunanistan'a Müjde

Davutoğlu, yapımı süren Çanakkale geçiş köprüsünün, Midilli'den Kuzey Yunanistan'a en kolay geçişi sağlayacağını söyledi.

Davutoğlu'ndan Yunanistan'a Müjde

Davutoğlu, yapımı süren Çanakkale geçiş köprüsünün, Midilli'den Kuzey Yunanistan'a en kolay geçişi sağlayacağını söyledi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 14:47
Davutoğlu'ndan Yunanistan'a Müjde
banner238

Türkiye - Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı bu sabah Atina'da yapıldı. Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı şeklinde gerçekleşen buluşmaya Türkiye tarafı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 9 bakan ile Yunanistan tarafı Başbakan Antonis Samaras ve 10 bakan ile katıldı.

Türkiye Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nın ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Davutoğlu, Bakanlarımızın görüşmesinde beni en çok etkileyen iki husus oldu. Birincisi artık arada psikolojik bir bariyer yok. Bakan arkadaşlarımız konuşurken acaba karşı taraf acaba nasıl anlar gibi bir kaygıyla konuşmuyorlar. İki ülke artık tabularla değil zihin ve gönülleri ile hitap ediyorlar. İkinci husus ise tamamlayıcılık ilişkisi görüldü. Rekabet değil hangi konu olursa olsun iki taraf da birbirini tamamlayan taraflar olarak bakıyor. Artık planlama yaparken iki ülke coğrafi bir bütünmüş gibi davranılacak. Ülkelerimizdeki eserlerinin restorasyonundaki işbirliği de ortak kültür ve tarihimizi rakip değil birbirini tamamlayan olarak gördüğümüzü gösteriyor.


İki ülke arasında görüş ayrılığı olabilir önemli olan bu ayrılığa nasıl yaklaşıldığıdır. Atina ve Ankara'da sağduyulu liderler var. Bu anlayış ile iki halkın menfaatine olan yeni dönemi açmaya kararlıyız. Kıbrıs konusunda müzakerelerin başlamasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta doğal kaynaklar konusunda taraflar bunların Kıbrıs'a ait olduğunda hem fikir. Önemli olan tek taraflı adımlardan kaçınmak. Yunanistan'ın AB yolunda Türkiye'ye desteğinden müteşekkiriz. Ülkemizdeki azınlıklar dostluk köprüleridir.


Yunanistan potansiyeli yüksek bir ülke. Türkiye de vaktinde ekonomik sıkıntılar yaşadı ve bundan vizyoner bir bakış ile çıktı. Yunanistan'ın da bunu aşacağına güvenimiz tamdır. dedi.

MÜZAKERELER BAŞLAMALI

Kıbrıs konusunda müzakerelerinin biran önce başlamasını arzu ediyoruz diyen Başbakan Davutoğlu, Ortak çıkarlarımızı öne çıkaran yaklaşımları benimsiyoruz. Önemli olan tek taraflı adımlardan kaçınmak diye konuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye AB üyeliği konusunda verdiği destek konusunda müteşekkir olduklarını söyleyen Davutoğlu, Öyle dönemler oldu ki, bazı ülkeler kendi karşıtlıklarını, Yunanistan üzerinden örtmeye çalıştılar "dedi.

DEVAM ETTİRECEĞİZ

Türkiye ile Yunanistan'ın üst düzey işbirliği toplantısını bir çok kesimi şaşırttığını söyleyen Davutoğlu, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak kabine toplantısı şeklinde bir araya gelmesi, büyük bir mesajdı. Örnek bir ilişkiydi. Bunu devam ettirmeye kararlıyız "dedi.
BARİYER YOK

Ortak toplantıda bakanların birbirlerine gönül diliyle hitap ettiklerini gözlemlediğini söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlarımızın görüşmesinde beni en çok etkileyen iki husus oldu. Birincisi artık arada psikolojik bir bariyer yok. Bakan arkadaşlarımız konuşurken acaba karşı taraf acaba nasıl anlar gibi bir kaygıyla konuşmuyorlar. İki ülke artık tabularla değil zihin ve gönülleri ile hitap ediyorlar. İkinci husus ise tamamlayıcılık ilişkisi görüldü. Rekabet değil hangi konu olursa olsun iki taraf da birbirini tamamlayan taraflar olarak bakıyor. Artık planlama yaparken iki ülke coğrafi bir bütünmüş gibi davranılacak. Ülkelerimizdeki eserlerinin restorasyonundaki işbirliği de ortak kültür ve tarihimizi rakip değil birbirini tamamlayan olarak gördüğümüzü gösteriyor şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Çanakkale geçiş köprüsü inşa edileceğini hatırlatan Başbakan Davutoğlu, Midilli'den Kuzey Yunanistan'a en kolay geçiş ordan sağlanacak. İstanbul ile Selanik arasında hızlı treni düşünün. İki ülkenim coğrafyası bir bütünmüş gibi olacak dedi. Türkiye'nin Yunanistan'ın Asya'ya açılan kapısı, Yunanistan'ın da Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu söyleyen Davutoğlu, Enerji koridorlarımız birleşiyor. Kıbrıs sorunu çözüldüğünde Doğu Akdeniz'de hep beraber çalışacağız dedi.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Yunanistan Başbakanı Samaras, ABD'de tedavi gören Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ın sağlık durumunun düzelmesinin ardından Kıbrıs Müzakerelerinin yeniden başlayacağını söyledi. Samaras Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman desteklediğini belirterek, Gayet açık bir şekilde Yunanistan her zaman Türkiye'nin AB adaylığına destek vermeye devam edecektir. Türkiye başbakanıyla bu konuda istişarede bulunduk. Komşumuzun AB üyesi olması, bizim için çok yararlıdır. Türkiye AB üyesi olursa bir takım sorunları da çözmüş olacaktır dedi. 

Son Güncelleme: 06.12.2014 14:52
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetDavutoğlundan Yunanistana Müjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim