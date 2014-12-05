Davutoğlu, Yunanistan'da Samaras İle Görüştü

DAVUTOĞLU İLE YUNAN MEVKİDAŞI SAMARAS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın görüşmesi başladı.

Davutoğlu, Atina temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından, aynı bölgede bulunan Başbakanlık binasına yürüyerek geçti.

Yunan Başbakanı Samaras ile Başbakanlık Binasında bir araya gelen Başbakan Davutoğlu'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır da eşlik etti.



