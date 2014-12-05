Davutoğlu, Yunanistan'da

DAVUTOĞLU, YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI KAROLOS PAPULYAS İLE BİR ARAYA GELDİ

DAVUTOĞLU: "SİZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİRSİNİZ AMA COĞRAFYAYI DEĞİŞTİREMEZSENİZ. İYİ Kİ KOMŞUYUZ"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile bir araya geldi.

Davutoğlu, başkent Atina'da, 2 gün sürecek temaslarına, Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas'ı ziyaret ederek başladı.

Papulyas, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı'nın başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Söz konusu toplantıların, iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunacağını ifade eden Papulyas "Bu toplantılar iyi komşuluk ilişkilerini daha da ileriye götürecek toplantılardır. Sayın Başbakanım, iki komşu ülkeyiz ve komşu olarak kalacağız. Onun için iyi komşuluk ilişkileri elzemdir" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu da "Siz her şeyi değiştirirsiniz ama coğrafyayı değiştiremezseniz. İyi ki komşuyuz. Tarihte çok az millet bu kadar ortak özelliğe sahip" karşılığını verdi.

Davutoğlu, daha önce Dışişleri Bakanı olarak, Papulyas'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, şimdi bu davetini Başbakan olarak yinelemek istediğini kaydetti.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.