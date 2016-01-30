Davutoğlu: "Yeni Türkiye Yolunda"

TC BAŞBAKANI DAVUTOĞLU: "KÜRTLERİN OLMADIĞI BİR MASA EKSİK OLACAKTIR ANCAK BİZ PYD'NİN MASAYA OTURMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ”



TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Kürtlerin olmadığı bir masa eksik olacaktır ancak biz PYD'nin masaya oturmasına karşı çıkıyoruz, bunun için de çok haklı gerekçelerimiz var. Bir terör örgütünün muhalif hareketlerin arasına katılarak bu müzakerelere katılması, bizim açımızdan kabul edilebilir değildir" dedi.

Davutoğlu, televizyonlarda yayınlanan "Yeni Türkiye Yolunda" adlı ulusa sesleniş konuşmasında, yurt dışı seyahatleri kapsamında gittiği İngiltere, İsviçre ve Almanya'da mülteci dramını bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatine sunma imkanı bulduğuna işaret etti.

Türkiye’nin bu konuda gösterdiği olağanüstü çabalar hakkında muhataplarına kapsamlı bilgi verdiğini aktaran Davutoğlu, bu konuda hassasiyet oluşturmayı başardıklarına inandıklarını belirtti.

Seyahatlerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı bir yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da misafir ettiklerini anımsatan Davutoğlu, Biden ile Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ile Kıbrıs meselesi başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini söyledi.







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