Davutoğlu-Renzı Ortak Basın Toplantısı

İTALYA BAŞBAKANI MATTEO RENZI: “AB'NİN TÜRKİYE'YE KAPILARINI ÇOK DAHA KARARLI BİR ŞEKİLDE AÇMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TC BAŞBAKANI DAVUTOĞLU: "TÜRKİYE VE İTALYA, İKİ DOST MÜTTEFİK ÜLKE OLARAK ÇOK ZENGİN BİR GÜNDEMDE ORTAK BİR PERSPEKTİFE SAHİP. ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA BU İŞBİRLİĞİNİN HEM İKİ HALKA, HEM DE AKDENİZ'E VE AVRUPA'YA, ULUSLARARASI BARIŞA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZDUR"

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye'nin AB sürecine ilişkin, “AB'nin Türkiye'ye kapılarını çok daha kararlı bir şekilde açması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile dün akşam Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Renzi, toplantıda, Davutoğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, G-20 dönem başkanlığı nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti. Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecinde yatırımlar ve gelişme konusunda büyük başarılar elde edeceğine inandığını kaydeden Renzi, "İtalya bu konuda da Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Renzi, görüşmede Kıbrıs sorunu, Suriye ve Balkanlar'daki gelişmeleri ele aldıklarını, Akdeniz ve Balkanların İtalya için çok önemli bölgeler olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu ve bin 200 İtalyan şirketinin Türkiye'de iş yaptığını söyleyen Renzi, İtalya tarafından Türk öğrencilerin eğitimi için ayrılacak sayının da artırılması için çalışacaklarını ifade etti.

AB SÜRECİ

Türkiye'nin AB üyelik sürecine değinen Renzi, şunları söyledi:

"Türkiye'nin AB üyeliği süreci devam etmelidir. Bizler bunun başarıyla sonuçlanması için destek vermeye, kendimizi sorumlu hissediyoruz. AB'nin Türkiye'ye kapılarını çok daha kararlı bir şekilde açması için çalışmaya devam edeceğiz. 13 Ocak'ta AB dönem başkanlığını devrederken yapacağım son konuşmada da 2015'te yeni fasılların açılması ve AB'nin Türkiye'yi de içine alacak şekilde genişlemesi için İtalya'nın kararlılığını teyit edeceğim."

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yaptığı yardımlar için teşekkür eden Renzi, İtalya'da sığınmacıların en yoğun olduğu yıllarda bu sayının 150 bin seviyelerinde olduğunu, Türkiye'nin ise 2 milyona yakın sığınmacıya bakarak çok önemli bir iş yaptığını kaydetti. Renzi bu noktada uluslararası toplumun Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ

İtalya'nın şimdiye kadar Suriye krizinin çözümü için somut adımlar atmaya çalıştığını anlatan Renzi, "Çözüm için koalisyonun daha güçlü olması ve önemli rol üstlenmesini diliyorum. İtalya ve Türkiye de bu çerçevede önemli görevler üstlenebilir" dedi.

Renzi, Libya'da diyaloğun başlaması için her türlü çabayı sarf etmek zorunda olduklarını ve hem Libya'da hem de Suriye'de tarafların yapıcı diyalog içinde olmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

İTALYA'DAKİ SİYASİ GELİŞMELER

İtalya'da bazı sendikaların greve gitme kararını değerlendiren Renzi, şunları kaydetti:

"Bunlara saygıyla yaklaşmamız gerekir. son zamanlarda sendika başkanı ve altyapı bakanı arasında bir atışma oldu. Bunun en kısa zamanda çözülmesini diliyorum. Benim grev yapanlarla aynı fikirde olmamam, buna saygı göstermemem anlamına gelmez. Grevin barış içinde geçeceğine eminim. Biz, grev yapan sendikalar için de ülkeyi olumlu yönde değiştireceğiz. Bu gibi atışmaların önümüzdeki saatlerde çözüme kavuşmasını ve her şeyin en iyi şekilde sonuçlanmasını umuyorum. Grevcilere de başarılar diliyorum."

İtalya'nın önemli bir reform sürecine girdiğini bildiren Renzi, amaçlarının ülke içinde sağlam bir çözüme kavuşmak olduğunu belirtti.

DAVUTOĞLU

TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ve İtalya, iki dost müttefik ülke olarak çok zengin bir gündemde ortak bir perspektife sahip. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğinin hem iki halka hem de Akdeniz'e ve Avrupa'ya, uluslararası barışa katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur" dedi.

Davutoğlu, Ankara'da temaslarını sürdüren İtalya Başbakanı Matteo Renzi le Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Davutoğlu, İtalyan mevkidaşı Renzi'yi Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade söyledi.

Türkiye ve İtalya'nın iki önemli Akdeniz ülkesi olduğunu, iki ülke arasında, hep son derece iyi seyreden ve son yıllarda da artan tempoda işbirliğinin daha da geliştiğini ifade eden Davutoğlu, hükümetler arası ortak kabine toplantısı şeklinde bir mekanizma başlattıklarını anımsatarak, bu toplantıların üçüncüsünü de Türkiye'de yapmayı planladıklarını kaydetti.

Siyasi ilişkilerde en üst düzeyde süregiden güzel atmosferin ekonomik ilişkilere de yansıdığına işaret eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İtalya, Türkiye'nin dördüncü önemli ticari ortağıdır. 20 milyar dolara yakın, 19,17 milyar dolar ticaretimiz oldu geçen sene. Bu sene de iyi seyrediyor. Yarın da iş forumunda birlikte olacağız. Ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için karşılıklı olarak yatırımları teşvik etmek ve üçüncü ülkelerde birlikte projeler geliştirme konusunu bugün ele aldık. Ayrıca Milano Expo'suna katlıma kararını değerli dostumla paylaştım. Biz de kendilerini Antalya'daki 2016 Botanik Expo'suna bekliyoruz. Ekonomik ilişkilerdeki bu sağlam temel, savunma sanayi başta olmak üzere stratejik projede de kendini gösteriyor. O alanlarda da bundan sonra birlikte çalışacağız."

"AVRUPA BİRLİĞİ KONUSU DA GÜNDEMİMİZİN EN ÖNEMLİ MADDESİYDİ"

Türk-İtalyan üniversitesi kurma fikrini de paylaştıklarını dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir üniversitenin kurulması, tarihi iki köprü imparatorluk geleneğinin yeni nesillerini de bir araya getirecektir. Ekonomik ve siyasi ilişkiler yanında tabii Avrupa Birliği konusu da gündemimizin en önemli maddesiydi. Bugün burada sadece iki başbakan olarak değil Avrupa Birliği dönem başkanı ve G20 dönem başkanının buluşmasını da yaşıyoruz. Çünkü İtalya ve Sayın Renzi şu anda AB dönem başkanlığını üstleniyor. Türkiye de G20 dönem başkanı, 1 Aralık'tan itibaren. Bu çerçevede Avrupa Birliği ve G20 ile ilgili kanaatlerimizi de paylaştık. Her şeyden önce Avrupa Birliği üyeliğimiz konusunda İtalya'nın bize vermiş olduğu destek dolayısıyla teşekkürlerimi ifade ettim."

İtalya'nın AB dönem başkanlığı süresince, 17. faslın açılmasında çok ciddi çaba sarf ettiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Faslın açılma noktasına da geldik. Prosedürler tamamlandığında önümüzdeki aylarda açılacak. Bu konuda İtalya çok ciddi destek sağladı" diye konuştu.

"LİBYA'DA KUŞATICI BİR UZLAŞMA SÜRECİ İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ"

Kıbrıs konusunu detaylı olarak ele aldıklarını, bölgesel sorunlar bağlamında da özellikle Libya meselesinin görüşmelerinde önemli gündem maddesini oluşturduğunu anlatan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde Akdeniz unsurları, özelde de özellikle illegal göç, mülteciler konusunda birlikte çalışma ekipleri kurma fikrinde mutabık kaldık. Libya konusunda son Libya destek grubu toplantısı, Roma'da yapılmıştı. Ben de dışişleri bakanı olarak katılmıştım. Bir dahaki toplantı İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla biz o vakte kadar Türkiye ve İtalya ekiplerimiz birlikte çalışıp, Libya'da bütün tarafların katıldığı, kuşatıcı bir uzlaşma süreci olması için çaba sarf edeceğiz. Bu, Libya'daki barış ve istikrar, Türkiye için, İtalya için, Akdeniz için çok önemlidir."

Suriye konusunda da görüşlerin paylaşıldığını kaydeden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede özellikle değerli dostumun, Suriye konusunda Türkiye'nin üstlenmiş olduğu mülteciler bağlamında insani sorumluluk konusunda takdirlerini ifade etmesinden memnuniyet duyuyorum. Yine Suriye'deki kalıcı çözüm için neler yapılması gerektiği hususunda görüşlerimizi paylaştık. Ayrıca Balkanlar ve enerji işbirliği de görüşmelerimiz arasındaydı.

Türkiye ve İtalya, iki dost müttefik ülke olarak, çok zengin bir gündemde ortak bir perspektife sahip. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğinin hem iki halka hem de Akdeniz'e ve Avrupa'ya, uluslararası barışa katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur."