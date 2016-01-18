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Davutoğlu-Cameron Görüşmesi…

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Bu yıl Kıbrıs sorununun İngiltere'nin de garantör ülke olarak desteğiyle çözülmesini umduklarını söyledi.

Davutoğlu-Cameron Görüşmesi…

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Bu yıl Kıbrıs sorununun İngiltere'nin de garantör ülke olarak desteğiyle çözülmesini umduklarını söyledi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 16:26
Davutoğlu-Cameron Görüşmesi…
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TC BAŞBAKANI DAVUTOĞLU: “SİZİN DE GARANTÖR ÜLKE OLARAK DESTEĞİNİZLE BU YIL KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ UMUYORUZ"

 Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu yıl Kıbrıs sorununun İngiltere'nin de garantör ülke olarak desteğiyle çözülmesini umduklarını" söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya çalışma ziyaretinde bulunan Davutoğlu, İngiltere Başbakanlığı çalışma ofisinde İngiliz mevkidaşı David Cameron ile bir araya geldi.

Görüşmenin başlangıcında açıklama yapan Davutoğlu, Londra’da yoğun temaslarda bulunduklarını belirterek, Türkiye ile İngiltere arasında “mükemmel bir işbirliğinin olduğunu” dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 yılında, 15 milyar dolara ulaştığını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Görüşmelerimizin, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini hızlandıracağından şüphem yok. Birleşik Krallık, birçok açıdan önemli bir müttefikimiz. Terörle mücadeledeki dayanışmanızdan ve taziyelerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bölgemizde büyük bir risk var. Sadece Türkiye’ye karşı değil, Avrupa ve küresel topluma da karşı, özellikle de Suriye’den. Benim de katılacağım Suriye Bağış Konferansını düzenleyecek olmanızdan dolayı teşekkür ederim."

Türkiye’nin de mayıs ayında insani yardım konferansına ev sahipliği yapacağını dile getiren Davutoğlu, Cameron’ı bu konferansa davet etti.

“Önümüzde büyük zorluklar var ama fırsatlar da var” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl Kıbrıs sorununun sizin de garantör ülke olarak desteğinizle çözülmesini umuyoruz. AB ile ilişkilerimize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. 2016’nın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde yeni bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bu anlamda sizin desteğiniz ve Avrupa konusundaki ortak vizyonumuz önemli olacaktır. Bir kez daha teşekkür ediyorum ve sizi mayıs ayında ülkemizde görmeyi umuyoruz.”

İngiltere Başbakanı Cameron da, “İyi dostum, Türkiye Başbakanı'nı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. Kilis’teki patlama ve İstanbul’daki korkunç terör saldırısıyla ilgili taziyelerini sunan Cameron, "DAEŞ’le mücadele ve terörle mücadelenin zorluklarıyla birlikte karşı karşıyayız. Suriye’ye değişim getirilmesinin gerekliliği ve birçok konuyla ilgili yakından çalışacağız” diye konuştu.

İki ülke arasında güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler olduğunu belirten Cameron bugün, Suriye’deki durum, Londra’da 4 Şubat’ta yapılacak Suriye konferansı, Avrupa’daki sığınmacı krizi gibi birçok konuyu görüşmede ele alacaklarını dile getirdi.

Başbakan Davutoğlu’nun, Cameron'la görüşmesinin ardından bu akşam DEİK Türkiye-İngiltere işadamları yemeğine katılması, yarın ise Londra’dan Davos’a geçmesi bekleniyor.

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