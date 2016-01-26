Davutoğlu: “Büyük Zorluklar Da, Fırsatlar Da Var"



Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,"Kıbrıs konusunda önümüzde büyük zorluklar olduğunu ancak fırsatların da bulunduğunu değerli dostum (İngiltere Başbakanı) David Cameron ile paylaştım" dedi.

Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Londra ve Davos temasları hakkında bilgi verdi.

Davutoğlu, Davos'ta Türkiye'nin küresel ekonomi hakkındaki vizyonunu bir kez daha uluslararası çevrelerle paylaşma imkanı bulduklarını vurgulayarak, Londra ve Davos'ta Türkiye'ye büyük bir ilginin olduğunu belirtti. Davutoğlu, "Türkiye, kriz jeopolitiğinin ortasında bulunmasına rağmen, uluslararası yatırımcılarda Türkiye'ye dönük çok büyük bir güven hissi oluşmuş durumda. Bunda sizlerin gayretiyle 1 Kasım'da sağladığımız büyük seçim zaferinin önemli bir etkisi var. Buradan bir kez daha uluslararası alana çıktığımız her fırsatta başımızın dik olmasını sağlayan, verdiği yüzde 49.5 destekle başımızı her zaman dik tutan aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum" dedi.