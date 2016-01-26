Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Davutoğlu: “Büyük Zorluklar Da, Fırsatlar Da Var"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,&#34;Kıbrıs konusunda önümüzde büyük zorluklar olduğunu ancak fırsatların da bulunduğunu değerli dostum (İngiltere Başbakanı) David Cameron ile paylaştım&#34; dedi.

Davutoğlu: “Büyük Zorluklar Da, Fırsatlar Da Var"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,&#34;Kıbrıs konusunda önümüzde büyük zorluklar olduğunu ancak fırsatların da bulunduğunu değerli dostum (İngiltere Başbakanı) David Cameron ile paylaştım&#34; dedi.

26 Ocak 2016 Salı 16:46
Davutoğlu: “Büyük Zorluklar Da, Fırsatlar Da Var"
banner238

DAVUTOĞLU: “BÜYÜK ZORLUKLAR DA, FIRSATLAR DA VAR"


Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu,"Kıbrıs konusunda önümüzde büyük zorluklar olduğunu ancak fırsatların da bulunduğunu değerli dostum (İngiltere Başbakanı) David Cameron ile paylaştım" dedi.

Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Londra ve Davos temasları hakkında bilgi verdi.

Davutoğlu, Davos'ta Türkiye'nin küresel ekonomi hakkındaki vizyonunu bir kez daha uluslararası çevrelerle paylaşma imkanı bulduklarını vurgulayarak, Londra ve Davos'ta Türkiye'ye büyük bir ilginin olduğunu belirtti. Davutoğlu, "Türkiye, kriz jeopolitiğinin ortasında bulunmasına rağmen, uluslararası yatırımcılarda Türkiye'ye dönük çok büyük bir güven hissi oluşmuş durumda. Bunda sizlerin gayretiyle 1 Kasım'da sağladığımız büyük seçim zaferinin önemli bir etkisi var. Buradan bir kez daha uluslararası alana çıktığımız her fırsatta başımızın dik olmasını sağlayan, verdiği yüzde 49.5 destekle başımızı her zaman dik tutan aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum" dedi.     

Anahtar Kelimeler:
DAVUTOĞLU: “BÜYÜK ZORLUKLAR DAFIRSATLAR DA VAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Moody’s Türkiye’nin Büyüme Beklentilerini Yükseltti
Moody’s Türkiye’nin Büyüme Beklentilerini Yükseltti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim