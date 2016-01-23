Davutoğlu-Biden Ortak Basın Toplantısı

DAVUTOĞLU: "(BİDEN) BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELERİMİZDE DE TERÖRE KARŞI ORTAK BİR TAVIR ALMAK KONUSUNDA AYNI YAKLAŞIMI BENİMSEDİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK. TÜRKİYE İÇİN TERÖR HANGİ ETNİK VE KÜLTÜREL TEMELE DAYANMIŞ OLURSA OLSUN, HANGİ ÜLKEYİ HEDEF ALMIŞ OLURSA OLSUN, HANGİ GEREKÇEYLE TIRMANDIRILMIŞ OLURSA OLSUN İNSANLIK SUÇUDUR. BİZ, DAEŞ, PKK, DHKP-C, NUSRA GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA BİR FARK GÖRMEDİK, GÖRMÜYORUZ"

"SURİYE'DE, TÜRKİYE AYNI ANDA ÜÇ RİSK UNSURUNU BİRLİKTE BİR TEHDİT OLARAK GÖRMEKTEDİR. BİRİSİ REJİM Kİ BARBARCA ZULÜMLERİYLE MÜLTECİ AKINLARINA SEBEBİYET VERMİŞTİR. İKİNCİ TABİ DEAŞ, YİNE BARBARCA TERÖR EYLEMLERİYLE İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR. ÜÇÜNCÜSÜ DE YPG. ÇÜNKÜ YPG DE AYNI ŞEKİLDE BULUNDUĞU, KONTROL ETTİĞİ BÖLGELERDE ARAP VE TÜRKMENLERİ VE KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYEN KÜRTLERİ TAM BİR ETNİK TEMİZLİK MANTIĞIYLA TEMİZLEMEYE KALKMIŞ VE TÜRKİYE İÇİN DE TERÖRE DESTEK OLACAK FAALİYETLERDE BULUNMUŞTUR. DOLAYISIYLA BU ÜÇ UNSURU DA BİZ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR VE BU ÜÇ UNSURA KARŞI DA GEREKTİĞİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN GEREKTİRDİĞİ HER TÜRLÜ ADIMI ATMAK KONUSUNDA KARARLI BİR TUTUM SERGİLİYORUZ"

"SAYIN BİDEN'IN ZİYARETİ ÇOK KRİTİK BİR AŞAMADA, ÖZELLİKLE SURİYE VE IRAK'TA ÇOK ÖNEMLİ OLAYLARIN YAŞANDIĞI, UKRAYNA'DA HEPİMİZİ KAYGILANDIRAN GELİŞMELERİN YAŞANDIĞI BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞİYOR. BİRAZ ÖNCE GEREK BAŞ BAŞA GEREK HEYETLER ARASINDA ÇOK KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER YAPTIK. BÜTÜN BU KONULARDA ÇEVREMİZDE ÖNEMLİ, BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIRKEN, TÜRKİYE İLE AMERİKA'NIN BU DEĞİŞİKLİKLERE ORTAK BİR PERSPEKTİFTEN BAKMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmelerinde teröre karşı ortak bir tavır almak konusunda aynı yaklaşımı benimsediklerini bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Türkiye için terör hangi etnik ve kültürel temele dayanmış olursa olsun, hangi ülkeyi hedef almış olursa olsun, hangi gerekçeyle tırmandırılmış olursa olsun insanlık suçudur. Biz, DAEŞ, PKK, DHKP-C, Nusra gibi terör örgütleri arasında bir fark görmedik, görmüyoruz" dedi.

Davutoğlu ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugün çok değerli dostu, stratejik ve model ortağı olan Biden'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Davutoğlu, Türkiye-Amerika ilişkilerinin, soğuk savaş döneminde de sonrasında da hep çok özel, çok farklı ve tam bir ortak stratejik vizyona dayalı yapılandırılmış bir ilişki olduğunu, dolayısıyla kritik tarihi dönemeçlerde bu ilişkinin çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Başbakan Davutoğlu, soğuk savaş dönemindeki iş birliğinden sonra, soğuk savaş sonrasında Balkanlardaki sorunların çözümünde de, teröre karşı mücadelede, Afganistan'da da hep aynı perspektiften olayları değerlendirip, uluslararası ve bölgesel barışı korumak üzere birlikte hareket edildiğini belirterek, Türkiye'nin her zaman ABD'nin stratejik ortak olması yanında bir dost ülke ve sadece askeri değil ekonomik bakımdan da büyük ortak çıkarların temsil edildiği bir ilişki olarak gördüğünü anlattı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın ifadesiyle model ortaklığın bu anlamda hem geniş kapsamlı hem de derin bir ekonomik, siyasi ve stratejik iş birliğini içerdiğini dile getiren Davutoğlu, "Bu çerçevede Sayın Biden'ın ziyareti çok kritik bir aşamada, özellikle Suriye ve Irak'ta çok önemli olayların yaşandığı, Ukrayna'da hepimizi kaygılandıran gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Biraz önce gerek baş başa gerek heyetler arasında çok kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Bütün bu konularda çevremizde önemli, büyük değişiklikler yaşanırken, Türkiye ile Amerika'nın bu değişikliklere ortak bir perspektiften bakması büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Biden'e dün Sultanahmet'e giderek terör saldırısındaki kayıplar için karanfil bırakması ve teröre karşı mücadeledeki gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugünkü görüşmelerimizde de teröre karşı ortak bir tavır almak konusunda aynı yaklaşımı benimsediğimizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye için terör hangi etnik ve kültürel temele dayanmış olursa olsun, hangi ülkeyi hedef almış olursa olsun, hangi gerekçeyle tırmandırılmış olursa olsun insanlık suçudur. Biz, DAEŞ, PKK, DHKP-C, Nusra gibi terör örgütleri arasında bir fark görmedik, görmüyoruz. Bu çerçevede de ABD ile bütün bu terör örgütlerine karşı birlikte davranma konusunda da önemli bir hassasiyetimiz var. Bu çerçevede görüşlerimizin ortak bir temele dayandığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz.

Terör bugün sadece bir ülkeyi aynı anda tek başına tehdit etmiyor. Çevre ülkelerdeki gelişmelerde terörü tetikleyen sonuçlar doğuruyor. Nitekim Suriye ve Irak'taki gelişmeler, ki Sayın Biden özellikle Irak'la ilgili çok uzun süreden beri başkan yardımcısı olmadan önce de yakından ilgilenmiştir, Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili ve çok derin müktesebatı vardır. Bugün de haritalar üzerinde tek tek bütün kritik bölgeleri ele aldık. Türkiye olarak ulusal güvenlik kaygılarımızı Sayın Biden'e açık ve net bir şekilde ifade ettim. Türkiye sınırları boyunca, ki şu anda Irak'ta ve Suriye'de sınırlarımızın ötesinde bir devlet otoritesi maalesef yok, bir muhatabımız yok, Suriye'de, Türkiye aynı anda üç risk unsurunu birlikte bir tehdit olarak görmektedir. Birisi rejim ki barbarca zulümleriyle mülteci akınlarına sebebiyet vermiştir. İkinci tabi DEAŞ, yine barbarca terör eylemleriyle insanlık suçu işlemiştir. Üçüncüsü de YPG. Çünkü YPG de aynı şekilde bulunduğu, kontrol ettiği bölgelerde Arap ve Türkmenleri ve kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri tam bir etnik temizlik mantığıyla temizlemeye kalkmış ve Türkiye için de teröre destek olacak faaliyetlerde bulunmuştur. Dolayısıyla bu üç unsuru da biz tehdit olarak görüyor ve bu üç unsura karşı da gerektiğinde ulusal güvenliğimizin gerektirdiği her türlü adımı atmak konusunda kararlı bir tutum sergiliyoruz."