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Davutoğlu Atina Ziyareti Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'da hem hükümetlerarası toplantılara hem de iş konseyleri toplantısına katılacağını belirterek, "Böylece ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi en geniş kapsamlı katılımla önümüzdeki dönemde ele alacağız ve Türk-Yunan ilişkilerinin Doğu Akdeniz'de ve Balkanlar'da barış, istikrar ve huzur için taşıdığı önem ve ortak iş birliğinin getireceği yeni boyutları yüz yüze görüşme imkanı bulacağız" dedi.

Davutoğlu Atina Ziyareti Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'da hem hükümetlerarası toplantılara hem de iş konseyleri toplantısına katılacağını belirterek, "Böylece ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi en geniş kapsamlı katılımla önümüzdeki dönemde ele alacağız ve Türk-Yunan ilişkilerinin Doğu Akdeniz'de ve Balkanlar'da barış, istikrar ve huzur için taşıdığı önem ve ortak iş birliğinin getireceği yeni boyutları yüz yüze görüşme imkanı bulacağız" dedi.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
Davutoğlu Atina Ziyareti Hakkında Açıklama Yaptı
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"(ATİNA ZİYARETİ) DOLAYISIYLA HEM HÜKÜMETLERARASI BİR TOPLANTIDA, NEREDEYSE ORTAK KABİNE TOPLANTISI ŞEKLİNDE BİR MEKANİZMA, GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ YARIN DA GERÇEKLEŞECEK HEM DE İŞ KONSEYLERİ TOPLANTISINA KATILACAĞIZ"

"İKİLİ İLİŞKİLER DIŞINDA GÜNDEMİMİZ İÇİNDE KIBRIS VE EGE BAĞLAMINDA TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'IN BİRLİKTE ATACAĞI ADIMLAR KONUSUNU ELE ALACAĞIZ"

 Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'da hem hükümetlerarası toplantılara hem de iş konseyleri toplantısına katılacağını belirterek, "Böylece ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi en geniş kapsamlı katılımla önümüzdeki dönemde ele alacağız ve Türk-Yunan ilişkilerinin Doğu Akdeniz'de ve Balkanlar'da barış, istikrar ve huzur için taşıdığı önem ve ortak iş birliğinin getireceği yeni boyutları yüz yüze görüşme imkanı bulacağız" dedi.

Davutoğlu, Yunanistan'ın Başkenti Atina'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'daki siyasi gelişmeler sebebiyle biraz gecikmeli de olsa Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'la görüştüklerini, en kısa zamanda bu konsey toplantısının yapılması kararını aldıklarını anlattı.

Başbakan Davutoğlu, konsey toplantısının yarın 9 bakanın da katılımıyla gerçekleşeceğini belirterek, Avrupa Birliği, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlarının muhataplarıyla yapacakları görüşmeler sonrasında Samaras'la gerçekleştirilecekleri konsey toplantısına katılacağını kaydetti.

Ayrıca Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile bugün görüşeceğini, Samaras'la baş başa yapacağı görüşmenin ardından İş Konseyi Toplantısı'na katılacaklarını dile getiren Davutoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dolayısıyla hem hükümetlerarası bir toplantıda neredeyse ortak kabine toplantısı şeklinde bir mekanizma, geçmişte olduğu gibi yarın da gerçekleşecek hem de iş konseyleri toplantısına katılacağız. Böylece ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi en geniş kapsamlı katılımla önümüzdeki dönemde ele alacağız ve Türk-Yunan ilişkilerinin Doğu Akdeniz'de ve Balkanlar'da barış, istikrar ve huzur için taşıdığı önem ve ortak iş birliğinin getireceği yeni boyutları yüz yüze görüşme imkanı bulacağız.

Yunanistan'da soydaşlarımızla da bir araya geleceğiz. Türkiye'den göç etmiş Rumlarla görüşeceğim. Bir anlamda Türkiye'nin oradaki doğal, kültürel etkisi içinde bulunan ve Türkiye'yi temsil eden, akrabalık ilişkisine sahip olduğumuz soydaşlarımızla da son gelişmeleri müzakere etme imkanımız olacak. İkili ilişkiler dışında gündemimiz içinde Kıbrıs ve Ege bağlamında Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte atacağı adımlar konusunu ele alacağız. İnşallah yarın öğleden sonra ülkemize dönmüş olacağız."

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