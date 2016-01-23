Davutoğlu: ''ABD Kıbrıs'ta Kritik Bir Rol Oynayacak''

DAVUTOĞLU: "ABD KIBRIS’TA KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK"

"YPG, PKK'NIN BİR PARÇASIDIR VE PKK'DAN AÇIK BİR ŞEKİLDE DESTEK ALMAKTADIR. AYNI ŞEKİLDE ÖZELLİKLE SURİYE-TÜRKİYE SINIRININ HASSASİYETİ DOLAYISIYLA NUSAYBİN, SİLOPİ, CİZRE GİBİ DOĞRUDAN SINIRA KOMŞU VEYA TEL ABYAD, AKÇAKALE, CEYLANPINAR GİBİ NEREDEYSE ŞEHİRLERİN ORTADAN BÖLÜNDÜĞÜ KONJONKTÜRDE SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE DÖNÜK HER TÜRLÜ TERÖRİST SIZMASINI, HER TÜRLÜ SİLAH AKTARIMINI DOĞRUDAN TÜRKİYE'YE DÖNÜK DÜŞMANCA BİR TAVIR OLARAK TELAKKİ ETTİĞİMİZİ SAYIN BİDEN'LA DA PAYLAŞTIM"

"TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKE. DOSTLARIMIZ, MÜTTEFİKLERİMİZ GELDİĞİNDE HERKESLE GÖRÜŞMELER YAPAR, HER GÖRÜŞÜ DİNLER, BU KONUDA KENDİLERİNİN TEMASLARINDA HİÇBİR OLAĞANÜSTÜLÜK GÖRMÜYORUZ AMA TABİİ BEKLENTİMİZ VE TALEBİMİZ ŞUDUR Kİ, BU RESMİ BÜTÜN OLARAK GÖRMEK, SADECE TEK BİR BOYUTUYLA DEĞİL, BÜTÜN BOYUTLARIYLA BU RESMİ GÖRMEK"

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Kıbrıs’a yaptığı ziyaretle barış görüşmelerine çok ciddi katkı sağladığını belirterek “Ümit ederiz, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm buluruz. Burada ABD kritik bir rol oynayacaktır. Sayın Biden'ın doğrudan katkısını bir kez daha teşekkürle karşılayacağız. Çok verimli ve güzel görüşmeler için ekibine ve kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Davutoğlu, YPG'nın, PKK'nın bir parçası olduğunu ve PKK'dan açık bir şekilde destek aldığını belirterek, "Aynı şekilde özellikle Suriye-Türkiye sınır hassasiyeti dolayısıyla Nusaybin, Silopi, Cizre gibi doğrudan sınıra komşu veya Tel Abyad, Akçakale, Ceylanpınar gibi neredeyse şehirlerin ortadan bölündüğü konjonktürde Suriye'den Türkiye'ye dönük her türlü terörist sızmasını, her türlü silah aktarımını doğrudan Türkiye'ye dönük düşmanca bir tavır olarak telakki ettiğimizi Sayın Biden'la da paylaştım. Bu çerçevede de ortak çalışmalarımızın bütün terör örgütlerine karşı sürdürülmesinde fayda mülahaza ettiğimizi de paylaştık" dedi.

Davutoğlu ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

KIBRIS

Başbakan Davutoğlu, yemekte Biden ile Kıbrıs konusunu biraz daha detaylı ele alacaklarını belirterek, "Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Adaya yaptığı ziyaretle Kıbrıs barış görüşmelerine çok ciddi bir katkı sağladılar, her iki tarafla da görüşerek. Ümit ederiz, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm buluruz. Burada ABD kritik bir rol oynayacaktır. Sayın Biden'ın doğrudan katkısını bir kez daha teşekkürle karşılayacağız. Çok verimli ve güzel görüşmeler için ekibine ve kendilerine teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize hoş geldiniz diyorum" dedi.

SURİYE

Görüşmede Suriye'deki geçiş sürecini de ele aldıklarını dile getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle önümüzdeki dönemde Suriye'de barış görüşmeleri esnasında iki hususu ortak bir zeminde görüyoruz. Birincisi, Suriye muhalefetinin temsili konusunda hiçbir bulanıklık, hiçbir belirsizlik olmaması. Türkiye olarak biz ve ABD'nin de bu görüşü paylaşmasından memnuniyet duyuyoruz, muhalefet safında net olarak sadece meşru Suriye muhalefetinin olması önemlidir. Yine bu görüşmeler sürerken Madaya başta olmak üzere insanlık suçunun işlendiği ve kuşatmalar altında insanların aç ve susuz bırakıldığı yöntemlere karşı da aynı insani yaklaşımı sergiliyoruz. Türkiye ve ABD, Suriye konusunda eskiden beri çok derin, kapsamlı istişarelerde bulunagelmiştir.

Türkiye'nin hedefi, ABD'nin de bunu desteklemesinden memnuniyet duyuyoruz, sınırlarımızdaki bütün DEAŞ unsurlarının temizlenmesidir. Sınırımızda kesinlikle DEAŞ unsuru görmek istemiyoruz. Son dönemde Suriye ılımlı muhalefetinin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadele, bu bakımdan Türkiye ve ABD olarak desteklenen mücadeledir. Ancak yine bu mücadele esnasında Rusya'nın hava operasyonlarının bu mücadeleye engel olmaması, bu mücadeleyi sekteye uğratmaması konusunda da kaygılarımızı paylaştık. Biz sınırımızda ne DEAŞ ne PKK ne de rejim unsurlarının paramiliter güçlerini görmek istemiyoruz."

Başbakan Davutoğlu, Suriye'deki geçiş ve DEAŞ'a karşı verilecek mücadele konusundaki ortak tutumun tekrar gözden geçirildiğine değinerek, "Türkiye olarak önem verdiğimiz husus şu: YPG, PKK'nın bir parçasıdır ve PKK'dan açık bir şekilde destek almaktadır. Aynı şekilde özellikle Suriye-Türkiye sınır hassasiyeti dolayısıyla Nusaybin, Silopi, Cizre gibi doğrudan sınıra komşu veya Tel Abyad, Akçakale, Ceylanpınar gibi neredeyse şehirlerin ortadan bölündüğü konjonktürde Suriye'den Türkiye'ye dönük her türlü terörist sızmasını, her türlü silah aktarımını doğrudan Türkiye'ye dönük düşmanca bir tavır olarak telakki ettiğimizi Sayın Biden'la da paylaştım. Bu çerçevede de ortak çalışmalarımızın bütün terör örgütlerine karşı sürdürülmesinde fayda mülahaza ettiğimizi de paylaştık" diye konuştu.

Başika'daki Türkiye'nin eğitim kampı çerçevesindeki gelişmelerin de ele alındığını anlatan Davutoğlu, Irak'ta PKK'nın mevcudiyetinin, Türkiye'nin Irak'ta PKK ve DEAŞ'a karşı etkin bir mücadelede yer almasını gerekli kıldığını söyledi.

Davutoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı verdiği aktif desteği göstermek için Musul'un kurtarılması yönünde bir eğitim kampı kurulduğunu dile getirerek, "Bunun Irak hükümeti tarafından yanlış yorumlanmasını, doğrusu uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadele bağlamında da doğru görmüyoruz. Orada Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı çerçevesinde bulunmaktadır ve orada bulunuşumuzun tek hedefi vardır; DEAŞ'ın Musul'dan ve Türkiye'ye yakın mücavir bölgelerden uzaklaştırılması. Bu konuda da ABD ile perspektifimiz aynıdır. DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki etkisi kırılana kadar da Irak'ta ve Suriye'de halkın desteğine sahip meşru güçlerin kontrolü sağlamasına kadar da bu mücadelede birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİK KAYGILARI BELLİDİR"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, terörle mücadele konusunda Türkiye içindeki gelişmeleri, PKK'ya karşı yürütülen mücadeleyi ve dayandığı temeli Biden'la detaylı olarak paylaştığını aktardı.

Türkiye'nin Çözüm Süreci ve daha önce Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci ile "PKK'nın, silahlı bütün güçlerin Türkiye'den çıkması ve Türkiye'de demokratik meşruiyeti haiz güvenlik güçleri dışında hiçbir gücün bulunmaması"nı hedeflediğini belirten Davutoğlu, şöyle dedi:

"Bu noktada İngiltere'de de Almanya'da da İsviçre'de de muhataplarımla görüşlerimi paylaştım. Bütün dostlarımızın tabii kanaatlerini ele alırız, dinleriz, hep beraber bunları istişare ederiz, gerekli bilgileri veririz. Dost ve müttefik hiçbir ülkenin kendi sınırları içinde meşru, halka hesap veren hükümetin kontrolü güçler dışında hiçbir gücün silahlı olarak herhangi bir şehre, köye, kasabaya mayınlar döşemesini, hendek ve barikatlar kurmasını kabul edebileceğini düşünmüyorum. Bu noktada da açık bir surette görüşlerimizi paylaştık. ABD'de herhangi bir kasabada dahi bir El Kaide mevcudiyeti hendek ve barikat kursa veya başka bir yerde, Avrupa'da bir ülkede, ona karşı Türkiye'nin tutumu açık ve net olurdu. Biz aynı açık ve net tutumu, PKK'yı da terör örgütü gören ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda da tutumumuz açıktır."

Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın dün yaptığı görüşmelere değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye demokratik bir ülke. Dostlarımız, müttefiklerimiz geldiğinde herkesle görüşmeler yapar, her görüşü dinler, bu konuda kendilerinin temaslarında hiçbir olağanüstülük görmüyoruz ama tabii beklentimiz ve talebimiz şudur ki, bu resmi bütün olarak görmek, sadece tek bir boyutuyla değil, bütün boyutlarıyla bu resmi görmek. Kendisiyle de bugün özellikle terörle verdiğimiz mücadele konusunda bütün mücadelenin arka planını ve PKK'nın Türkiye'de, Suriye'de ve Irak'ta yapmakta olduğu faaliyetlerin, terör faaliyetlerinin sadece Türkiye'nin güvenliğini değil, bölge güvenliğini de tehdit etmekte olduğu konusundaki kanaatlerimizi paylaştık, çok dostça, samimi bir görüşme cereyan etti. Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygıları bellidir. ABD'nin dost ve stratejik bir müttefik olarak bu kaygıları doğru anlaması bizim için önemlidir. PKK bizim için DEAŞ gibi terör örgütüdür. YPG, PKK ile olan doğrudan özdeşliği dolayısıyla Suriye'de Türkiye'ye gittikçe artan bir tehdit haline dönüşmektedir. Türkiye içinde de teröre karşı verdiğimiz mücadele son silahlı unsur silahını bırakana veya Türkiye'yi terk edene kadar da sürecektir. Aynı zamanda Türkiye'de demokratik hukuk devleti kuralları, demokratik haklar, insan hak ve özgürlükleri de dikkatle ve özenle korunacaktır."