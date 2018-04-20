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Darbecilere 137 Davada Ceza Yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 285 davadan bugüne kadar tamamlanan 137'sinde, 889'u ömür boyu olmak üzere darbeci bin 393 sanığa hapis cezası verildi.

Darbecilere 137 Davada Ceza Yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 285 davadan bugüne kadar tamamlanan 137'sinde, 889'u ömür boyu olmak üzere darbeci bin 393 sanığa hapis cezası verildi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:14
Darbecilere 137 Davada Ceza Yağdı


FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK AÇILAN 285 DAVADAN KARARA BAĞLANAN 137'SİNDE 889'U ÖMÜR BOYU OLMAK ÜZERE BİN 393 SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALAN SANIKLARDAN 392'Sİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI.

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 285 davadan bugüne kadar tamamlanan 137'sinde, 889'u ömür boyu olmak üzere darbeci bin 393 sanığa hapis cezası verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Tamamlanan soruşturmaların ardından ülke genelinde darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla 285 dava açılırken, bugüne kadar 137'si karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 392 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık dörder, 4 kişi ise üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 31 general, 263 subay, 50 astsubay, 20 uzman çavuş, 17 askeri öğrenci, 4 mühendis, 2 polis, 3 memur ve 2 de sivil yer aldı.

497 SANIĞA MÜEBBET

Eski 6 general, 165 subay, 81 astsubay, 118 uzman çavuş, 50 askeri öğrenci, 12 polisin de aralarında bulunduğu sanıklardan 497'si için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 504 kişi için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

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Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı.

DÜN VERİLEN KARARLAR

Darbe yargılamalarında dün de önemli kararlara imza atıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Bunun yanı sıra mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.

Öte yandan, darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin açılan dava da tamamlandı. Davada, sanıklardan, 27'si ağırlaştırılmış müebbet, 20'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 217 sanığa da çeşitli sürelerle hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

HUDUTİ'NİN YARGILANDIĞI DAVADA SONA GELİNDİ

Malatya'da görülen ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada karar aşamasına geçildi.

Mahkeme heyeti, ilerleyen günlerde sanıklar hakkındaki kararını açıklayarak davayı tamamlayacak.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 13:26
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