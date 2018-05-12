Darbeci FETÖ'nün ikinci darbe ekibi çökertildi!

FETÖ’nün yeni darbe girişimi için TSK içinde gizlenen kriptolarına operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin ByLock dahil iletişim araçlarını kullanmadıkları belirtildi.

Savcılığın, FETÖ'nün bu yöntemleri kullanmayan mensuplarını ikinci bir darbe kalkışması ve örgütsel başka faaliyette kullanmak üzere hazır beklettiği yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi.

ÇOĞUNLUĞU HAVACI SUBAY

Savcılığın TSK verilerine dayanarak yaptığı çalışmada Hava Kuvvetleri'nden bin 505 yüzbaşıdan 136'sı, 7 bin 978 astsubaydan 129'u, Deniz Kuvvetleri'nde 738 albaydan 86'sı, Kara Kuvvetleri'nden de 3 bin 672 albaydan 386'sının bu kapsamda olduğu öğrenildi. Üsküdar Bulgurlu'da Gülüm Kuruyemiş dükkanından örgütün buradan 353 askerle irtibat kurulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

177 ASKERDEN 23'Ü RANIYOR

Soruşturmalar kapsamında tespit edilen askerlerin 128'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çeşitli illerde yürütülen soruşturmada tutuklu, 23'ünün arandığı, 24'ünün de itirafçı olduğu öğrenildi. Geriye kalan 177 askerden 23'ünün daha önceki soruşturmalardan araması olduğu belirtildi