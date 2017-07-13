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13 Temmuz 2017 Perşembe 07:22

Darbe Komisyonu Raporunun Tbmm Başkanı Kahraman'a Sunulması

AK Parti Karabük Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Burhanettin Uysal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundukları raporun tarihe ışık tutacağını bildirdi.

Darbe Komisyonu Raporunun Tbmm Başkanı Kahraman'a Sunulması
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TBMM 15 TEMMUZ FETÖ/PDY DARBE GİRİŞİMİNİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYESİ UYSAL:

"BU RAPOR, BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLAN FETÖ/PDY’Yİ, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ TÜM BOYUTLARIYLA, TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE ELE ALAN BUGÜNE KADAR DÜZENLENMİŞ EN KAPSAMLI RAPOR NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTADIR."

 AK Parti Karabük Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi Burhanettin Uysal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundukları raporun tarihe ışık tutacağını bildirdi.

Uysal, yazılı açıklamasında, komisyon olarak, TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'a hazırladıkları raporu arz ettiklerini belirtti.

Raporun tarihe ışık tutacağını vurgulayan Uysal, açıklamasında şunları kaydetti.

"Objektif, tarafsız ve belgelere dayandırılarak hazırladığımız raporumuzu 4.5 aylık bir süre içerisinde, asker, emniyet görevlileri, vali, kamu görevlileri ve siyasilerden olmak üzere 22 komisyon toplantısında 141 kişinin bilgilerine başvurarak ve darbe girişiminin etkin olarak kullanılan mahallinde şehit verilen yerlerde komisyon olarak yerinde inceleme yaparak toplanan tüm bilgi ve belgelerle bu rapor hazırlandı. Bu rapor, bir terör örgütü olan FETÖ/PDY’yi, 15 Temmuz darbe girişimini tüm boyutlarıyla, tarihi süreç içinde ele alan bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı rapor niteliğini taşımaktadır."

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