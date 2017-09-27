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27 Eylül 2017 Çarşamba 12:18

Danıştay'dan Flaş Yaz Saati Kararı

Danıştay'dan Flaş Yaz Saati Kararı
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Türkiye'de Danıştay, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti..

KKTC'de de UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından 'anında' uygulanan ve toplumda geniş tartışmalara neden olan "yaz saati"ne Türkiye Danıştayı'ndan flaş bir karar çıktı.

Türkiye 27 Mart 2016 tarihinde son kez yaz saati uygulaması için saatleri ayarladıktan sonra bir daha "doğal saat" olarak da bilinen kış saati kullanılmamıştı.Burcu Berent adlı vatandaş buna itiraz ederek konuyu TC Başbakanlık ve Enerji Bakanlığı'na karşı dava açmıştı.

Danıştay Onuncu Dairesi yeni uygulamanın yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.Berent'in buna da itiraz etmesi üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitti.Kurul bugün açıklanan kararıyla bu yürütmeyi durdurdu.

Kararda, 697 sayılı kanuna göre Bakanlar Kurulu'nun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirterek yaz saati uygulamakla yetkilendirildiği, söz konusu karar ile bu yetki kullanımının aşılıp yaz saatinin kalıcı kılındığı belirtildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Danıştay kararı, hükümetin dava konusu uygulamayı durdurmasını gerektiriyor.Buna karşın hükümet, 697 sayılı kanunu iptal eden yeni bir kanun çıkararak yaz saati uygulamasını bir kez daha kalıcı hale getirebilir. 

İŞTE O KARAR
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