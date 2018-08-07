Cüneyt Arkın: Telif haklarımı almadan ölmem

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, önceki gün Silivri’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. KOAH hastası olan usta sanatçı solunum yetmezliği ile götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Arkın, “O bizim Malkoçoğlu'muz, yok başka bir tane daha. Durumu gayet iyiye gidiyor. Zaten 'telif haklarımı almadan ölmem merak etmeyin' dedi.”

Yeşilçam’ın usta ismi 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, önceki gün Silivri’de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.



Usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Dr. Hayati Arkaz, “Bugün (dün) saat 10.00 gibi konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



Adalet Bakanı'na teşekkür

Hürriyet'in haberine göre, eşi Betül Arkın ise eşinin sağlık sorunları ve yaşadıkları süreçle ilgili şöyle konuştu:



“Kendisinin bilinen zaten ağır koah hastalığı vardı. Şimdi gayet kendinde, bilinci açık ve 1-2 gün daha hastanede kalacak. Yoğun bakımda olmasının amacı düzenli oksijen verilmesi. Bende fazla konuşturmuyorum kendisini yorulmasın diye. O bizim Malkoçoğlu'muz, yok başka bir tane daha Malkoçoğlu. Adalet Bakanımız ve daha birçok kişi aradı sağolsunlar yakından ilgileniyorlar."



Telif haklarını alacak

Betül Arkın, "Zaten Cüneyt bize ‘Merak etmeyin ben telif haklarımı almadan ölmeyeceğim. Hakkımız yeniliyor yedirmeyeceğim, telif haklarımı aldığım gün öleceğim' dedi. İnşallah yakın zamanda sağlığına kavuşur. Tabi zaman ne gösterir bilinmez. Sevenleri bilsin ki şu an gayet iyi” dedi.