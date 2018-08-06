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Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi

Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:07
Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi

Türkiyeli sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

Medical Park Silivri Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkın'ın tedavisinin, dün itibarıyla yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun bakım doktoru, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve ilgili diğer branşlar tarafından muayenesi yapılmıştır. Halen yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Durumu için iyi ve kötü herhangi bir şey diyemiyorum çok erken."
 

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Son Güncelleme: 06.08.2018 19:07
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