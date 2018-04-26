Cumhuriyet Gazetesi Davasında Karar

CUMHURİYET GAZETESİ İCRA KURULU BAŞKANI AKIN ATALAY\'I, "TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETME" SUÇUNDAN 7 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇAPTIRAN MAHKEME, ATALAY\'IN TAHLİYE EDİLMESİNE KARAR VERDİ

İstanbul, 26 Nisan 18 (.): Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan, aralarında firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık\'ın da bulunduğu 20 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay\'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Akın Atalay\'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

DİĞER HAPİS CEZALARI

Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç\'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık\'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku\'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel\'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin\'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya\'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik\'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper\'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

\'\'JEANSBİRİ\'NDEN ELE GEÇİRİLEN PARALAR MÜSADEREDE

Mahkeme Twitter\'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu\'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, Aydoğdu\'da ele geçirilen para sayma makineleri, 238 bin 843 dolar, 48 bin 910 lira ve 3 adet toplamda 34 bin lira tutarındaki çeklerin suçun işlenmesiyle elde edilen ekonomik kazançlar olduğu anlaşıldığından müsaderesine karar verdi.

Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay\'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların "güveni kötüye kullanma" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Ceza alan 14 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

FİRARİ SANIKLAR DÜNDAR VE TANIR\'IN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır\'ın yapılan tüm aramalara rağmen henüz yakalanmamış ve savunmalarının alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Kadri Gürsel hakkında verilen kararı oy çokluğu, diğer kararları ise oy birliğiyle aldı.

Üye hakim Halit İçdemir, muhalefet şerhinde \'\'Kadri Gürsel hakkında \'silahlı terör örgütüne yardım etme\' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca yüksekte olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmanın mümkün olmadığı gözetilerek, sanığın bu suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum.\'\' dedi.

AKIN ATALAY TAHLİYE EDİLDİ: "TÜRKİYE\'DE ADALET YOK, YARGI YOK"

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkındaki davada hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve hakkında tahliye kararı verilen Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nden çıktı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametindeki Kınalı mevkisindeki bir dinlenme tesisine gelen Atalay, burada eşi Adalet Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan Atalay, "Şunu bilsinler o sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye\'de adalet yok, yargı yok." dedi.

Duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadığını, "sayın heyet" ifadesini tercih ettiğini anlatan Atalay, "Orada bir kurul vardı ama bizim işimiz kişilerle değil, sistemlerle. Önemli olan Türkiye\'de bir yargılama yapılmadığını, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi ama artık korkutamıyorlar. Cumhuriyet gazetesi gerçekleri okurlarına aktarmaya devam edecek." diye konuştu.

Akın Atalay, 12 Kasım 2016\'da tutuklanmıştı.

(AA/AK/GÜL)