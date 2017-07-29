Cumhuriyet Gazetesi Davasında 7 Tahliye

HAKLARINDA TAHLİYE KARARI VERİLEN İSİMLER SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMUNDAN ÇIKIŞ YAPTI

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada, haklarında verilen tahliye kararının ardından 7 kişi Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinden çıktı.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada mahkemenin, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik, Hakan Karasinir'in haklarında yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar vermesinin ardından adı geçen isimler Silivri Ceza İnfaz Kurumundan çıkış yaptı.

Tahliye olanlar, Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde yakınları, meslektaşları, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlarca karşılandı.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan Musa Kart, "Tahliye anında çok sevinçli olacağımı düşünüyordum ama sevinçli değilim. Umuyorum ki 4 arkadaşımızı da Silivri'den alacağız, bu dayanışma bize güç ve destek verdi." dedi.