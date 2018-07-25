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Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atama

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atama

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:01
Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atama

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atama

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına 2 isim

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

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