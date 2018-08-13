Cumhurbaşkanlığı: Türkiye ekonomik bir savaş veriyor...

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik bir savaş verdiği belirtilerek, "Devlet-millet birlikteliğiyle biz kazanacağız" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

- Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

"Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değil"

-Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

-Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

"Piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez"

-Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

"Bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız"

-Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!