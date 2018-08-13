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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilgili kurumların döviz artışı karşısında gerekli adımları attığını, kimsenin spekülatif haberlere itibar etmemesini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilgili kurumların döviz artışı karşısında gerekli adımları attığını, kimsenin spekülatif haberlere itibar etmemesini söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilgili kurumların döviz artışı karşısında gerekli adımları attığını, kimsenin spekülatif haberlere itibar etmemesini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından artan döviz kurlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

"Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır"

Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirten Kalın, kimsenin spekülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. 

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır.

Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."

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