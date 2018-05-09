Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: MHP ile ortak miting olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MHP ile ortak miting yapılacabileceğini söyledi. Beştepe'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde İnce'yi kabul edebileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

'Bugün itibariyle muhalefetin adayları da ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar saygı ilkeleri esas alınarak coşkulu seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasını da sizinle paylaşacağız. Kendisi 3-3.5 aydır sahada zaten. Zeminin hazır olduğunu ifade edebiliriz.

Birazdan Külliye'de ekonomii koordinasyon toplantısı yapılacak. 2017 yılında ekonomi güçlü bir performans sergiledi. İlk veriler bu performansın devam edeceğini gösteriyor. Turizmdepozitif bir ivme var ve devam edeceğini öngörüyoruz. Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Dövizle ilgili konu birkaç haftadır gündemimizde. Küresel hareketlilikle ilgili olduğunu ifade etmekte fayda var. Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi fiyatları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse mali disipline dayalı ekonomi politikaları devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil. Bugünkü toplantıda cari açık, faiz meselesi, enflasyon, istihdam etraflı bir şekilde ele alınacak.

'ANLAŞMANIN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ'

Nükleer anlaşmanın devam etmesinden yanayız. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek taraflı iptal edilmesi, elbette ABD'nin güvenirliğini de sarstmaktadır. Diğer ülkelerle birlikte anlaşmanın devam etmesi taraftarıyız. AB ülkelerinin ortak açıklamaları oldu. Bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkeler de dahildir.

Yakın zamanda planladığımız bir görüşme yok. Dün açıklamalarımızı yaptık. Oradaki temel mesajımız bu tür kavgaların kazananı olmaz. Siz bir adım attığınızda sonuçlarını hesaplamak zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi bir yerden vurur. Bu karardan ABD vazgeçer ya da geçmez bu onların kararı. İran halkının da bu yaptırımlardan olumsuz etkilenmesini istemeyiz. Bölgede zaten yeteri kadar gerilim var. Bütün bunlarla düşündüğünüzde bunlara yenisini eklemenin devlet aklıyla bağdaştırılır yanı yok.

'TAMAM-DEVAM' POLEMİĞİ

Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba. Bunun kararını verecek olan millettir. Biz gerçeklerle uğraşalım. Hayatımızda çok fazla sanal şey var. 24 Haziran'da milletimizin kararının ne olacağını göreceğiz. Biz bu kararın 'devam' olacağına inanıyoruz. Atılan tweet'ler bağlayıcı değil.

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLERE İLTİCA

İltica talebinin kabul edilmesi vahim bir durum. Yunanistan hükümetinin bir takım gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Bu teröristlerin bir AB ülkesinde dolaşmalarına izin verildiği gerçeği önümüzde duruyor. Bütün girişimlerimize rağmen bunlara iltica verilmesi ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir. Tersi olsaydı Türkiye'ye sığınsalardı, onları korusaydık, iltica taleplerini kabul etseydik, tepkileri ne olurdu? Maalesef bazı Avrupa ülkeleri 15 Temmuz'un vehametini kavrayamıyorlar.

MHP İLE ORTAK MİTİNG OLACAK MI?



Ortak miting ihtimali var. Tarihi yeri kesinleşmedi. MHP ile ortak miting yapılabilir. Cumhur İttifakı'nın mitingi olarak BBP de katılabilir. Birlik duygusunu yansıtacak bir miting olacaktır.

İran önemli bir ticaret ortağımızdır. Birçok alanda yürütülen önemli ilişkilerimiz var. Daha önce de yaptırımlar uygulandı. Biz çatışmacı yaklaşımlardan ziyade kucaklayıcı yaklaşımdan yanayız. Prensip olarak kararın bölgede istikrarsızlığı körükleyeceğine yönelik ciddi endişelerimiz var.

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İNCEYİ KABUL EDEBİLİR'

İnce'nin randevu talebi bize ulaştı. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Uygun bir zamanda AK Parti Genel Merkezi'nde kendisini kabul edecek. Program üzerinde çalışılıyor, önümüzdeki bir kaç gün içinde olabilir. Seviyesiz düzeysiz yaklaşımlar kabul edebileceğimiz bir tarz değildir. Bu kabul bu çerçevede olacaktır. Kendi ilkelerimiz çerçevesinde bu kampanyayı yürüteceğiz. Randevu verilmesinde bir sıkıntı yok. Özel kalemler çalışıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu görüşme gerçekleşebilir.

BEŞTEPE'DEKİ EKONOMİ ZİRVESİ

Başbakanımızın bir paket açıklaması oldu. Maliye Bakanımız varlık getirecek kişilerle ilgili teşviklerin hayata getirileceğini ifade etti. Bu tür toplantılar zaman zaman yapılır. Buradan olağanüstülük ve panik hali çıkarmak olmaz. Piyasadaki spekülatif haberler yerine resmi makamları esas almakta fayda var. Döviz meselesi olsun, diğer meseleler olsun bu toplantıda etraflı bir şekilde ele alınacak.'