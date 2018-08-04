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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:23
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu eleştirisini paylaştı.

Ibrahim Kalin@ikalin1

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek
PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.
Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? http://www.newsweek.com/turkeys-erdogan-kurds-opinion-1050039 …

Turkey's Erdogan wants to crush the Kurds and recreate the Ottoman world | Opinion

America, as the planet’s most powerful nation, can offer crucial help.

newsweek.com

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.

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