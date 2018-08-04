Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Newsweek'e tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu eleştirisini paylaştı.
One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek
PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.
Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? http://www.newsweek.com/turkeys-erdogan-kurds-opinion-1050039 …
Turkey's Erdogan wants to crush the Kurds and recreate the Ottoman world | Opinion
America, as the planet’s most powerful nation, can offer crucial help.newsweek.com
İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.