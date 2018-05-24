Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bedelli Askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, bedelli askerlik ile ilgili sorulan soruya "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu. Kalın, 'Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok' dedi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi.Kalın, Best FM'de katıldığı programda, 'Bedelli Askerlik gündemimizde yok.. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok.' diye konuştu.