Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Saat 15.00'te başlayan toplantının ana gündemini ekonomik savaşa karşı alınacak önlemler oluşturacak.

Toplantıda, bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi konuları da gözden geçirilecek. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlere uygulanan ek vergi ve bundan sonra atılacak adımlar da ele alınacak.

Terörle mücadelenin de değerlendirileceği toplantıda, yurt içi ve yurt dışında sürdürülen terör operasyonları da görüşülecek.

Erdoğan-Macron görüşmesinde ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmeleri kararlaştırıldı.