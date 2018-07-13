Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İlk Toplantısını Yaptı!

KALIN: “FETÖ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE RAHAT NEFES ALAMAYACAK”

“BAKANLIKLARA ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILACAK. BUNUNLA İLGİLİ BAKAN ARKADAŞLARIMIZ, İSİM ÇALIŞMALARINI YAPIP SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEKLER”

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptı.

Yeni sistemin ilk kabinesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 15.56'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına ilişkin açıklama, saat 18.00'de İbrahim Kalın tarafından yapıldı.

Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi olduğunu belirten Kalın, "Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." dedi.

Kalın, “Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler" şeklinde konuştu..

"İHRACAT ODAKLI BÜYÜME NOKTASINDA YENİ ADIMLAR ATILIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor." dedi.

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir."

"YAPISAL REFORMLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

NATO SONUÇ BİLDİRGESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO sonuç bildirgesine değinerek, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ) Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"(FETÖ ile mücadele) Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ elebaşının iade süreci) Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz." dedi.

Kalın, "(Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) Hangi sıklıkla toplanacağı konusunda çok kesin, belirlenmiş bir takvimimiz yok. İhtiyaca binaen haftada bir, iki haftada bir olabilir” ifadesini kullandı.

Kalın, kabine ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak. Terör örgütü liderinin iadesinde daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken, artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

OHAL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamı öngörülüyor." dedi.

"YUNANİSTAN'DA DARBECİ ASKERLERİN ADIM ADIM SALIVERİLMESİ ENDİŞE VERİCİ"

İbrahim Kalın, "Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, OHAL konusundaki soruya ilişkin şöyle dedi:

"Çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir."