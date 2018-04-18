Fatih Portakal: Tam anlamıyla baskın seçim!

Her fırsatta hükümeti eleştirmek için fırsat kollayan Fatih Portakal, erken seçime de karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu.



Her fırsatta hükümeti eleştirmek için fırsat kollayan FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, erken seçime de karşı çıktı.



Twitter hesabından erken seçim tarihini değerlendiren Portakal, '32 saattir yaşananlara bakıyorum iddiam şu: bir senaryo uygulanmış gibi geliyor. AKP VE MHP'nin kurmayları önceden buna karar vermişler. Açıklama MHP liderine düşmüş. Tam anlamıyla baskın seçim! Seçim tarihi: 24 Haziran 2018 pazar günü' ifadelerini kullandı.



İşte Portakal'ın o tweeti:

