Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20\'de



TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ZİRVENİN İLK PROGRAMI OLAN "ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK" TEMALI TOPLANTIYA KATILDI



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OTURUM BAŞLAMADAN ÖNCE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ



Buenos Aires, 30 Kasım 18 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'teki temaslarına başladı.

G20 Zirvesi\'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı MauricioMacri, toplantı başlamadan önce CostaSalguero Fuar Alan\'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.

Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan\'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri\'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.

(AA/ÖZ/ŞEB)

