banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.347
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6658
EURO
5.8967
Davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cinsel içerikli fotoğrafları dağıttı
CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI DAĞITTI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
banner282

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20\'de

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ZİRVENİN İLK PROGRAMI OLAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20\'de

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ZİRVENİN İLK PROGRAMI OLAN

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20\'de

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ZİRVENİN İLK PROGRAMI OLAN "ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK" TEMALI TOPLANTIYA KATILDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OTURUM BAŞLAMADAN ÖNCE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ

Buenos Aires, 30 Kasım 18 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi\'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'teki temaslarına başladı.
G20 Zirvesi\'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı MauricioMacri, toplantı başlamadan önce CostaSalguero Fuar Alan\'ında liderleri tokalaşarak karşıladı.
Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan\'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Liderler, oturumun ardından Arjantin Devlet Başkanı Macri\'nin konuşma yapacağı açılışa iştirak edecek.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Dünyası Kadın Platformundan Türkpa'ya Ziyaret
Türk Dünyası Kadın Platformundan Türkpa'ya Ziyaret
Yıldırım: “Kıbrıs’ta barışı tesis etmek, Akdeniz'in güvenliğini sağlamak bakımından vazgeçilmezdir”
Yıldırım: “Kıbrıs’ta barışı tesis etmek, Akdeniz'in güvenliğini sağlamak bakımından vazgeçilmezdir”
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü
Türkiye'den İngiltere'nin Kararına Tepki
Türkiye'den İngiltere'nin Kararına Tepki
Çavuşoğlu: “barış Arayışı Girişimci Bir Dış Politika Gerektirir”
Çavuşoğlu: “barış Arayışı Girişimci Bir Dış Politika Gerektirir”
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Abd Başkanı Trump Telefonda Görüştü
Bağırsak hastalıklarında probiyotik kullanımı ve gaita nakline dikkat
Bağırsak hastalıklarında probiyotik kullanımı ve gaita nakline dikkat
Ak Parti Tbmm Grup Toplantısı
Ak Parti Tbmm Grup Toplantısı
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım!
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım!
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama
Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim