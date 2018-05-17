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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Yeni Üniversite İçin Onay

Ankara, 17 Mayıs 18 (.): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Yeni Üniversite İçin Onay

Ankara, 17 Mayıs 18 (.): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 20 Yeni Üniversite İçin Onay
Ankara, 17 Mayıs 18 (.): Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.


Kanuna göre, 4\'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulacak. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes\'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri yeni üniversitelere bağlanacak.


Gazi Üniversitesinden bazı bölümlerin bağlanacağı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite eğitim hayatında yer alacak.


İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kurulacak. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de olacak.
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Kanuna göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kurulacak.


Ayrıca Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla 4 yeni vakıf üniversitesi açılacak.


(AA/FG)

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