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Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Yeri Belli Oldu

Ankara, 14 Mayıs 18 : Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kuraya göre, 24 Haziran\'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.

Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Yeri Belli Oldu

Ankara, 14 Mayıs 18 : Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kuraya göre, 24 Haziran\'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Yeri Belli Oldu

Ankara, 14 Mayıs 18 : Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kuraya göre, 24 Haziran\'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.
24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde kullanılacak oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK\'de kura töreni düzenlendi.
Kurada, cumhurbaşkanı adaylarının isimleri YSK üyeleri tarafından, sıraları ise çıkan ismin parti temsilcisi tarafından çekildi.
Kuraya göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer alacak.
SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK
Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.
Bu başlık altında Türkiye\'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014\'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.
İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK\'de yapılacak kura çekimi ile 20 Mayıs’ta belirlenecek.
(AA/ÖZ/HA)
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