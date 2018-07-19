Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail'in çıkardığı yasa kabul edilemez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'de kabul edilen 'Yahudi ulus devleti' kanununun Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail meclisinde kabul edilen ve Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki tarihi varlığı ile haklarını görmezden gelen yasaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter adresi üzerinden yayınladığı mesajda İsrail'in kabul ettiği yasanın evrensel hukuk ilkelerini zedelediğini söyledi. "Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." Fuat Oktay✔@fuatoktay06 Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, "Yahudi Ulus Devlet Yasası" adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir.İsrail Meclisi'nde tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasası, bu sabah erken saatlerde yapılan oylamada 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" ile kabul edilmişti. İsrail'de "Yahudi ulus devlet" yasası kabul edildi Dışişleri Bakanlığı da, Yahudi Ulus Devleti yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını söyleyerek "Kudüs'ün başkent ilan edilmesi yok hükmündedir" açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yahudi ulus devleti' kararına tepki Yasa tasarısına eleştiriler Başta İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinlinin haklarının yok sayıldığı olmak üzere birçok eleştiriye maruz kalan yasa tasarısına daha önce de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den itiraz gelmişti. Irkçı ‘vatandaşlık tanımı’ İsrail parlementosunu karıştırdı Rivlin geçen günlerde milletvekillerine gönderdiği mektupta, söz konusu yasanın dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Yahudileri "incitebileceğini", kabul edilmesi halinde İsrail'in bu tasarı nedeniyle ayrımcılık eleştirilerine maruz kalabileceğine dikkat çekmiş ve yasa tasarısında değişikliğe gidilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak bu öneri milletvekilleri ve yasaya destek veren siyasi partiler tarafından kabul görmemişti. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de Yahudi Ulus Devleti Yasa tasarısına karşı çıkanlar arasındaydı. Peres, "Bu yasa, ülkemize hem içeride hem de dışarıda zarar vererek, İsrail'in demokratik prensiplerini sarsacaktır." ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde İsrail basınında yer alan haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da görevi sırasında yasaya karşı çıktığı yazıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu yasanın tekrar İsrail Meclisinin gündemine gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, büyük İsrail projesinin önünde duran 'iki devletli çözümü' ortadan kaldırmayı hedeflediği dile getirilmişti. Yahudi ulusal devlet yasa tasarısı nedir? İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki "temel kanunlarının" içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor. Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak tasarıyla, Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak. Bununla birlikte tasarının en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor: "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür." Yasa tasarısında yer alan bir diğer madde olan "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir." hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor. Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor. İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor.