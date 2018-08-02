Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ve büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter adresi üzerinden ABD'nin skandal yaptırım kararına tepki gösterdi.

"Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."

"Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. "

Bir an bile tereddüt etmeyiz

"Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz."

Rahip Brunson’ın ev hapsini gerekçe gösteren ABD, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’na yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

"Amerika'da bir malımız var FETÖ, onu da alacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresi üzerinden ABD'nin yaptırım kararına "Amerika'da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız!" diyerek tepki göstermişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, ABD’nin skandal yaptırım kararının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmış, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.

ABD'den skandal sözler

Beyaz Saray'dan Türk yargısına müdahale eden yaptırım açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.

Sanders, "Başkanın talimatıyla Hazine Bakanlığı, Papaz Brunson'ın tutuklanması ve hapsedilmesinde rol oynayan Türk İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım getiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sanders, söz konusu iki bakanın ABD'de bulunan olası mal varlıklarının da bloke edileceğini ifade etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığını bildirmişti.

ABD kanunlarına göre yaptırım listesine alınan kişilerin ABD'deki muhtemel mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurması da yasaklanıyor.

Brunson hakkındaki iddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li Papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, Brunson'ın din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.